Если это не эйфория, то что это?

78,5% предпринимателей говорят, что их бизнес растет либо как минимум сохраняет прежние объемы. Таковы данные ежеквартального исследования самочувствия малого бизнеса, проводимого Фондом «Общественное мнение» по данным за 2 квартал 2023, и это рекорд за все три года, что проводится исследование. По сравнению с 1 кварталом 2023 доля «оптимистично настроенных» предпринимателей выросла на 7.7 пп.

Более того: по сравнению с предыдущим кварталом удвоилась доля тех, кто заявляет об увеличении спроса на свои товары/услуги. Это полностью согласуется с макроэкономическими показателями. По оценке Минэкономики, общий объем потребления (сумма оборота розницы, общепита и услуг) в июле вырос на 9,1% год к году (на 2,9% к июлю 2021 года) после роста на 8,9% в июне. Рост ВВП за семь месяцев 2023 года превысил 2%, а в годовом выражении ВВП в июле превысил уровень 2022 года на 5%.

Правда, III квартал вызывает у опрошенных ФОМ предпринимателей меньше оптимизма. Так, доля вступивших в третий квартал 2023 года с уверенностью, снизилась с рекордных 52,9% кварталом ранее до 49,6%.