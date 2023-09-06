S&P 500 и проклятье сентября

Новый месяц по календарю наступил 1 сентября, но для фондового рынка США он по-настоящему начался только сейчас. Вчера закончились очень длинные выходные. В понедельник американские биржи не работали из-за празднования Дня труда, да и в пятницу трейдеры были мыслями – а порой и не только ими – уже не на работе.

Собственно, многие из них вообще в это время были в традиционном отпуске – именно поэтому во второй половине августа рынок обычно особенно «тонок». Это время крайне низких оборотов на американских биржах, сравнимых разве что с торгами после Рождества. И во многом именно поэтому S&P 500 смог закрыть в плюс последние две недели.

Это, впрочем, не смогло отменить того факта, что весь август индекс широкого рынка завершил в минус, потеряв с июля 1,8%. Dow Jones Industrial Average снизился за этот месяц на 2,4%. И это вполне соответствует статистике последних десятилетий. Согласно Stock Trader’s Almanac, с 1987-го август был худшим месяцем года для индекса Dow Jones Industrial Average и вторым с конца – для S&P 500.

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И все же его репутация лучше, чем у сентября. Еще с XIX века наступивший в пятницу месяц худший в году для акций. Именно в этом смысле вчера он и начался по-настоящему.

Dow Jones Industrial Average за день потерял 0,6%, S&P 500 – 0,4%, а Nasdaq Composite – 0,1%. Все они откатились на уровни середины прошлой недели и оказались в минусе с начала сентября.

Но это ничто в сравнении с распродажами акций компаний малой и средней капитализации. Индекс S&P Small Cap 600 вчера упал почти на 3% – это его худший день с февраля. Индекс S&P Midcap 400 потерял 2,3%, а Russell 2000 – 2,1%.

Непосредственной причиной всего этого стал взлет цен на нефть после объявления о том, что Россия и Саудовская Аравия продляют сокращение поставок до конца года. Котировки Brent впервые с ноября прошлого года превысили $91 за баррель, уверенно выйдя из широкого диапазона, в котором колебались весь этот год.

Это заставило многих задуматься о возможности ускорения инфляции в США и, как следствие, дальнейшего подъема ставки. В то, что он произойдет на ближайшем заседании ФРС, всерьез мало кто верит. Однако, по данным CME, вероятность того, что это случится в ноябре, срочный рынок вчера оценивал уже в 41,4% против 33,5% в пятницу.

Выросла и доходность казначейских обязательств. У 10-летних она достигла 4,27%.

Все это традиционно плохие новости для акций. Хотя, конечно, и не для всех. Лидером в составе S&P 500 вчера был энергетический сектор, прибавивший 0,5%. Акции Halliburton и Occidental Petroleum выросли более чем на 2%, а EOG Resources – на 1,8%.

На фоне идущего с июня роста цен на нефть этот сектор показывает лучшие результаты в S&P 500, прибавив за последние 3 месяца 13,7%. Но даже для него рецессия, которой грозит чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, может стать проблемой.

«Если цены на нефть растут, это ведет к инфляции, что усложняет работу ФРС, – говорил вчера на CNBC содиректор по инвестициям Truist Advisory Services Кейт Лернер. – Грань между ‘мягкой посадкой’, на которую надеются люди, и экономическим спадом уже тонка».

Так что пока сентябрь свою репутацию подтверждает. С 1945 года снижение S&P 500 в этом месяце в среднем составляло 0,7%. В текущем десятилетии в этом плане пока не было сбоев: в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах сентябрь был закрыт в минус.

Как и со всеми календарными эффектами, хороших объяснений этому нет. Хотя плохих – сколько угодно: от конца финансового года в США до сезона отпусков спекулянтов. Есть, само собой, и версия о том, что все это морок, иллюзия – цепь удивительных совпадений. Впрочем, даже если это и простое суеверие, то охватив массы, оно все равно могло стать грозной силой. Такая версия тоже есть.

Но, как заявил вчера Bloomberg главный технический стратег Bank of America Стивен Саттмайер, на этот раз все может быть не так уж плохо. По его расчетам, для лет, когда индекс S&P 500, как сейчас, прибавлял от 10% до 20% к концу августа, дурная примета делала исключение. В 91% случаев после этого следовало движение рынка вверх в последние четыре месяца года в среднем на 7,6%.

Вот только подобные подсчеты очень напоминают подгонку под желаемый результат. Не говоря уж о том, что рост на 7,6% подбросил бы S&P 500 выше исторического максимума. И это при том что премия за риск по американским акциям уже сейчас на 19-летнем минимуме. В текущих условиях подобный рост был бы проявлением поразительного оптимизма, оснований для которого вообще-то нет.

«Рынок продолжает твердо верить в теории ‘дезинфляции’ и ‘мягкой посадки’, которые привели к росту акций в последние шесть месяцев, – цитировал вчера Bloomberg главного инвестиционного стратега Wolfe Research Криса Сеньека. – К сожалению, быки не смогут получить и то, и другое. Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось, из-за раскручивающейся спирали зарплат и цен, дорожающей нефти и силы рынка жилья. Так что ФРС повысит ставки в ноябре и/или в декабре».

