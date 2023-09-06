Что стоит за мощным ростом доллара

С осени прошлого года доллар на валютном рынке начал сдавать позиции, а с началом 2023 снижение только усилилось. Многие снова начали говорить о том, что теперь “зеленому королю” точно конец, тем более по мере роста ставок доля доллара в резервах мировых центробанков начала стремительно снижаться.

Однако уже концу лета все начало вставать на свои места, и доллар начал отыгрывать потери не только на валютном рынке, но и в другом сегменте - в международных расчетах.

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На Forex доллар почти все лето уверенно шел вверх - а сейчас индекс американской валюты DXY растет пять недель подряд и уже отыграл все потери с мая.

“Да, доллар по индексу сейчас с технической точки зрения пробивает нисходящий канал, сформированный с начала года и в случае закрепления имеет все шансы показать настоящее ралли. Фундаментально здесь тоже все обоснованно. Вскоре после решения проблемы с потолком госдолга Штаты запустили так называемый долларовый пылесос. Минфин объявил о едва ли не рекордной эмиссии новых облигаций. Впервые с начала 2021 года Казначейство увеличит так называемое ежеквартальное рефинансирование долгосрочных казначейских обязательств до 102 миллиардов долларов. Размещения новых бумаг приводят к изъятию долларовой ликвидности, что приводит к его укреплению. Подобный процесс мы видели неоднократно”, - комментирует ситуацию старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Добавим, что только на сентябрь Минфин США запланировал около $100 млрд чистых заимствований через облигации, так что слабости доллара ждать пока вряд ли стоит.

Если же обратиться к техническому анализу графика основной пары евро/доллар, которая имеет самый большой вес в индексе доллара, то сейчас есть все шансы увидеть еще один период трендового доминирования американской валюты.

“На месячном таймфрейме видно, что с января котировки пары безуспешно бились в уровень, образованный с 2015-го по 2021-й годы. Но пройти так и не смогли. По аналогии, как с января по апрель 2018-го они бились в уровни, образованные в период с 2008 по 2014. Тогда вскоре начался тренд на укрепление доллара. Август закрылся в минусе, и пока район 1,0950 выглядит непреодолимой преградой. Ситуацию может изменить только какое-то очень значимое событие, которое пока на горизонте не просматривается”, - говорит Стремоухов.

Отметим также, с началом инфляционного кризиса, все крупнейшие ЦБ кроме Японии активно повышали ставки, и в рост евро, фунта и австралийского доллара относительно американской валюты был вызван ожиданиями дальнейшего повышения ставок местными регуляторами. Однако затем, когда по оценке участников рынка пик ставок был достигнут, драйверов, поддерживающих другие валюты, не осталось.

Ну и стоит сказать, Америка пока традиционно справилась с решением своей главной задачи - сохранением доминирующего положения доллара. И почти каждый раз в подобных случаях на помощь приходит тот самый пресловутый долларовый пылесос. Правда, нельзя не сказать, что даже с учетом высоких ставок, спрос на американский госдолг уже не так высок как раньше. Многие ЦБ избавляются от трежерис в своих резервах - а главный игрок - Китай, сократил свои вложения до минимума за 14 лет. К слову, у Китая, который активно продвигает свой юань, у самого серьезные проблемы - нацвалюта терпит сильнейшую девальвацию, а власти перебирают все возможные инструменты, чтобы остановить отток капитала из страны. Но это уже другая история.