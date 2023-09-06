Производственные заказы в Германии рухнули в июле

Сегодня пришли новые невеселые для немцев экономические новости, подтверждающие, что выздоровление экономики Германии – дело не недель, а в лучшем случае месяцев. Ждать обнадеживающих результатов не приходится и в третьем квартале, до окончания которого остались три с небольшим недели. Хотя бы потому что начался третий квартал с провала самого уязвимого, как неожиданно выяснилось, сектора главной экономики Европы, всегда считавшегося его «локомотивом» - производства.

Как сообщает статистическое управление ФРГ Destatis, в июле был зафиксирован обвал по одному из важных экономических показателей – количеству новых производственных заказов. Оно снизилось по сравнению с июнем на 11,7%, что намного превышает ожидания экономистов Bloomberg (- 4,3%). Причем, обвал произошел главным образом за счет крупных заказов. Без них, кстати, количество заказов даже бы незначительно увеличилось – на 0,3%. Обращает на себя внимание также то, что обвал по количеству производственных заказов произошел после трех месяцев их роста, что тоже говорит о не очень «здоровом» состоянии экономики Германии.

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Весной, когда немецкая экономика вышла из рецессии, казалось, что она быстро восстановится и начнет расти. Однако ожидания не оправдались – во втором квартале роста не было. Не будет его скорее всего и в третьем квартале. Что касается последних трех месяцев 2023 года, то и здесь прогнозы экспертов неутешительны. Они прогнозируют чисто номинальный рост – на 0,1%. Как пишет Bloomberg, избавляться от малопочетного титула «больной человек Европы», которым последние полгода все чаще называют Германию и ее экономику так же, как, стати, в самом конце прошлого века, когда Германия восстанавливалась после воссоединения с ГДР в 1990 г., придется теперь только в 2024 году.

Хуже всего дела сейчас обстоят в промышленности. Она в Германии сильно зависит от экспорта, а дела с экспортом в ФРГ, как нетрудно догадаться, обстоят тоже неважно. В этом виноват… Китай, который уже семь лет является самым важным торговым партнером Германии. В Китае сейчас низкий спрос, а у китайской экономики приблизительно те же проблемы, что у немецкой. Товарооборот между ФРГ и КНР в прошлом году вплотную приблизился к 300 млрд евро, но при этом у Берлина очень солидный дефицит – порядка 80 млрд евро.

Новые статистические данные по немецкому производству, которые должны появиться 7 сентября, наверняка подтвердят слабость «локомотива» экономики Германии. По крайней мере, большинство экономистов прогнозируют третий подряд месяц со спадом промышленного производства.

Когда президента немецкого центробанка – Bundesbank Йоахима Нагеля спросили о здоровье экономики Германии и об обидном прозвище, он был вынужден признать, что ситуация действительно выглядит мрачно.

«Верно, зимой мы ушли в техническую рецессию,- согласился он в интервью изданию Handelsblatt.- Верно и то, что развитие экономики с тех пор нельзя считать удовлетворительным. Однако мы рассчитываем, что все изменится к лучшему».

В подтверждение своего оптимистичного прогноза Нагель привел рынок труда, состояние которого, по его словам, сейчас намного лучше, чем было в 90-е годы прошлого века. Поэтому, подчеркнул главный банкир Германии, сравнения с концом девяностых, когда ФРГ тоже называли «больным человеком Европы», некорректны.

«Германия не является больным человеком Европы,- сказал Йоахим Нагель.- Думаю, это неправильный диагноз. Нам следует быть более уверенными в своих силах».