Комплекс по производству бетона построят в Капотне

Компания «Альфа», дистрибьютор цементных смесей и железобетонных изделий, построит в Капотне завод по выпуску товарного и архитектурного бетона. Инвестор заключил с властями Москвы договор о реализации этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил 6 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключил договор аренды земли для реализации масштабного инвестиционного проекта по ставке один рубль в год с 19-м инвестором. Компания построит комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона площадью 15,7 тыс кв м», — сообщил Владимир Ефимов. По его оценке, объем инвестиций в проект составит около 350 млн рублей.

Напомним, Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Москва помогает локализовать бизнес в городе, предоставляя земельные участки всего за 1 рубль в год для создания новых и расширения существующих производств. В рамках механизма МаИП правительство столицы предоставляет землю без торгов под строительство объектов, важных для города. В их числе новые производства, поликлиники, детские сады и школы, спортивные и другие объекты. У инвесторов также есть возможность платить аренду за участок на льготных условиях.

Новый производственный комплекс возведут на территории площадью 1,9 га на 2-м Капотнинском проезде, 1. В течение следующих 5 лет компания должна построить здесь здание и ввести в его в эксплуатацию, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На новом предприятии планируют выпускать товарный и архитектурный бетон, который используют для строительства жилых домов, станций метрополитена и других объектов. «Такая мера поддержки, как предоставление земельных участков по льготной ставке рубль в год, помогает инвесторам наладить выпуск и объем производства отечественной продукции», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнил руководитель компании Давид Киланава, компания получила существенную помощь властей Москвы в создании строительно-промышленного комплекса по производству бетона. Новый проект позволит девелоперам решить вопрос с нехваткой материалов при строительстве жилья для москвичей, создаст новые рабочие места, а также будет пополнять казну города. На данный момент будущее предприятие еще находится на проектной стадии.