Кравцов рассказал, как будут готовить педагогов — ветеранов СВО для школ

На базе Государственного университета просвещения (ГУП) сформировали центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий, которые будут преподавать в российских школах новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

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Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины», — рассказал чиновник на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна».

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По словам министра, в новом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, который сегодня преподается в рамках «Основ безопасности жизнедеятельности». Апробация нововведения стартует уже в этом году, в школах его начнут повсеместно вводить со следующего учебного года.

Программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам будут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе, пояснили ранее в Минпросвещения.