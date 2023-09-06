Медь готовится взлететь

Дефицит налицо
Начало недели для рынка меди выдалось позитивным. Стоимость металла превысила отметку 3,8 доллара за фунт и достигла самого высокого уровня с 7 августа. Инвесторы приветствовали усилия Пекина по укреплению рынка недвижимости с помощью новых мер господдержки, включая снижение ставки по ипотечным кредитам для начинающих покупателей жилья и корректировку коэффициента первоначального взноса на ипотеку в отдельных городах.
Кроме того, оптимизм был обусловлен обнадеживающими данными PMI Китая, которые усилили ожидания восстановления спроса на «красный металл». Недавнее исследование неожиданно показало, что производственная активность Китая вернулась к режиму расширения в августе, отмеченному улучшением предложения, внутреннего спроса и занятости. Ожидается, что за пределами Китая мировой спрос на медь получит импульс от рынка электромобилей и быстрорастущей индийской экономики.
Цены на медь, хотя и с большими колебаниями, растут с мая. Сейчас цена фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) превышают уровень 8400 долларов за метрическую тонну, а наиболее торгуемый октябрьский контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже 9500 долларов за тонну.
В долгосрочной перспективе, вероятно, будет преобладать дефицит меди, пишет портал Investing. Аналитики Citigroup ожидают увеличения инвестиций в сектор из-за растущего спроса со стороны индустрии возобновляемых источников энергии и электромобилей. В лучшем случае ожидается, что общий спрос достигнет 4 млрд тонн к 2025 году, а цена металла достигнет 6,70 долларов за фунт (около 14 770 долларов за тонну).
А согласно заявлению Болда Баатара, главы отдела меди Rio Tinto, в целом наблюдается значительный дефицит меди с точки зрения поставок из Латинской Америки и в частности, сбоев в таких странах, как Перу. В целом, долгосрочный прогноз по меди остается позитивным, несмотря на текущее замедление спроса.
Будущие проекты, запланированные крупными игроками отрасли, свидетельствуют об их уверенности в восстановлении мировой экономики и ожидании повышения цен на красный металл в связи с развитием электромобилей и инфраструктуры возобновляемых источников энергии.
Медь зеленеет, хотя и не слишком быстро
Спрос на медь в мире по-прежнему высокий, в основном за счет Китая, отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Денис Обухов. Основные драйверы — это не столько строительство, сколько инвестиции в альтернативную энергетику, электромобили. Предложения нового на рынке нет, запасы в Китае на минимумах. Новых проектов в ближайшее время не намечается.
Отчетности компаний, продолжает эксперт, наглядно показывают дефицит сырья. Например, Freeport-McMoRan уже несколько отчетностей к ряду говорит, что все склады с запасами металла буквально выносят. Почему цена существенно не растет, для них загадка. «Есть мнение, что цену держат спекулянты на фоне низкого интереса инвесторов-хеджеров. Считаем, что ценовой уровень по меди 10 000 долл./тонна достижим до конца года (+20%)», — говорит Денис Обухов.
И как отмечает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, с начала лета котировки меди сформировали широкий боковик с нижней границей 8150 и верхней 8700 долл.. На текущий момент медь торгуется в середине боковика.
В начале года цены на медь на ожиданиях повышения мирового спроса, главным образом от Китая, превышали уровень 9500 долл., указывает аналитик, Но поскольку ожидания не оправдались и темпы роста китайской экономики были слабы, цены медь упали. Свой вклад в это внесло повышение ключевой ставки ФРС. Профицит на мировом рынке меди за первое полугодие составил 213 тыс. тонн, а запасы меди за неделю перед 23 августа увеличились на 4%.
Все эти факторы, констатирует Георгий Свирин, спровоцировали ухудшение финансовых показателей горнодобывающих компаний. Прибыль крупнейшей компании BHP Group, работающей в сфере горнодобывающей промышленности упала за год на 37% и обновила трехлетний минимум на фоне снижение активности в китайском строительном секторе. Но если обратиться к долгосрочной перспективе, то цены на медь будут повышаться, учитывая мировой интерес стран к зеленой энергетике. Декарбонизация мировой экономики приведет к росту цен на медь, поскольку она используется в электромобилях, в ветровых генераторах и в солнечных электростанциях.
Однако процесс декарбанизации может затянуться из-за слабости европейской экономики и ожидания рецессии, полагает эксперт.
С точки зрения технического анализа медь торгуется в широком диапазоне, но, отмечает Георгий Свирин, более вероятен сценарий роста котировок ближе к концу года до уровня 9200 долл. При совершении спекулятивных сделок медь следует покупать от нижней границы около 8100-8200 долл. за тонну, а продавать в районе 8700-8800 долл.
При выходе из диапазона вниз, добавляет аналитик, цена может опуститься к уровню 7850 долл., при выходе наверх — вырасти до 9400 долл. Но более вероятно, что цены к концу года восстановятся и закрепятся выше 9000 долл. и металл будет торговаться от 9200 до 9400 долл., приблизившись к январскому максимуму, зафиксированному в начале текущего года.