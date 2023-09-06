Минэнерго внесло в кабмин проект о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов

В правительство и администрацию президента РФ внесен проект указа, который даст право экспортировать нефтепродукты только нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам, передает «Интерфакс».

Документ, разработанный Минэнерго, находится в финальной стадии согласования, уточняет агентство.

Говоря о ценах на российском топливном рынке, Сорокин отметил, что «если жить по экспортной альтернативе», то цена на нефтепродукты на бирже сейчас должна быть не 65 тыс. руб. за тонну, а около 90 тыс. «Это означает, что экспортная альтернатива существенно выше, чем внутренняя цена», — сказал чиновник, пояснив, что по этой причине многие недобросовестные игроки на рынке покупают нефтепродукты по внутренней цене, а затем продают на экспорт.

Для борьбы с такой практикой, принято принципиальное решение, отметил замминистра энергетики. «Надеюсь, что в ближайшие дни, максимум неделю, но, надеюсь, что дни, не хочу срок давать, это не только от нас зависит — мы сможем выйти с указанием запрета "серого" экспорта», — цитирует Сорокина агентство.

Согласно документу, право экспортировать топливо будут иметь только НПЗ, что, по замыслу авторов инициативы, станет серьезной поддержкой ценам на топливо на внутреннем рынке.