Минобороны РФ рассказало об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

Воздушно-космические силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Объект поражен. Цель удара достигнута», — говорится в сводке ведомства.

Сообщается, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка.

«Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое (ДНР); потери противника составили более 180 боевиков.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет», — подчеркивается в сводке Минобороны.

Уточняется, что на этом направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка (ЛНР); на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

«На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица «Мста-Б»», — указывается также в сообщении министерства.