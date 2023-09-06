«Мне одному это кажется странным?»: Дерипаска прокомментировал поставки зерна в Африку

Олег Дерипаска прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сделанное накануне, о начале реализации инициативы по поставке 1 млн тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки. По мнению бизнесмена, экспорт именно зерна выглядит очень странно на фоне того, в России не загружена почти половина мукомольных мощностей.

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«Не знаю, мне одному это кажется странным — поставка в Африку зерна, когда наши мощности по производству муки простаивают? Россия традиционно занимает лидирующие позиции по пшенице (20% мирового экспорта), однако доля нашей страны на мучном рынке почти в 10 раз ниже. И самое удивительное, что при рекордных урожаях в стране не загружено около половины мукомольных мощностей. А запасы зерна продолжают расти», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен сослался на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, который во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил о такой существенной недозагрузке. Россия, по словам эксперта, не может экспортировать муку по конкурентным ценам из-за того, что «Турция осуществляет перекрестное субсидирование экспорта, что запрещено ВТО» (цитата по ИА «Зерно Он-Лайн»).

Дерипаска также привел оценки «Агроэкспорта», согласно которым Россия могла бы прямо сейчас экспортировать не 900 тыс. тонн муки, а 3 млн тонн. И тогда на внешние рынки уходило бы не просто сырье, а уже переработанный продукт. И поставки муки, на его взгляд, выглядят более гуманно, потому что «зерно есть нельзя — его надо молоть, а перекупщики на местах все равно рано или поздно поднимут цену». Прямые поставки муки стабилизировали бы цены, дали возможность решить продовольственную проблему, а «про вклад в развитие отечественной отрасли и говорить не нужно», добавил бизнесмен.

«P.S. И к вопросу, так волнующему ЦБ — о достижении предельного объема выпуска — если переработать зерно в корма и муку с использованием существующих мощностей, то мы увеличим выпуск в данном сегменте в два-три раза даже без инвестиций», — резюмировал Дерипаска.

