На все 200: власти Москвы помогли промышленникам получить беспрецедентный объем льготных кредитов

Оператором государственной поддержки выступает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), который позволяет получить финансирование в размере до 3 млрд рублей сроком на 3 года и под 3% годовых. Как напомнил Мэр Москвы Сергей Собянин, столичным промышленникам доступно больше 20 мер системной поддержки от города и ряд антикризисных инструментов.

В прошлом году российская промышленность оказалась под давлением иностранных санкций и стартом кардинальных изменений в экономике. В частности, ключевая ставка Банка России выросла с 8,5% в январе 2022 до 20% в феврале, а вслед за ней — процентные ставки по банковским кредитам и их стоимость для промышленников. Предприятия столкнулись с потенциальным ростом издержек на уплату процентов, замедлением скорости инвестпроектов, а Москва — с перспективой сокращения притока инвестиций.

Тогда на первом этапе власти города приняли решение компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам через МФППиП, если деньги взяты на оборудование или регистрацию патента на новую разработку. Другой острой проблемой были сложности с тем, чтобы получить финансирование на строительство нового производства, пока проект был на раннем этапе. Это, в свою очередь, грозило тем, что темпы ввода в строй новых заводов сократятся, а значит — замедлится и только что начавшийся процесс замещения импорта.

«В период ковида и с момента начала СВО многие компании малого и среднего бизнеса испытывали определенные сложности: нестабильный спрос, изменяющаяся конъюнктура рынка, валютные колебания. Прямая поддержка работающего бизнеса — это показатель ответственного рационального подхода власти к бизнесу», — говорит Анна Вовк, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса.

В числе тех, кто воспользовался финансовой господдержкой, — фармацевтическая компания «Велфарм-М», которая уже открыла первую линию по производству препаратов для терапии онкологических заболеваний в особой экономической зоне «Технополис Москва». Воспользовавшись инвестиционным кредитом, инвестор сэкономит более 400 млн рублей в следующие три года и направит их на собственное развитие.

Научно-производственное предприятие «Доза» привлекло средства для строительства нового производственного комплекса в Зеленограде. Этот проект позволит компании утроить свои площади и кратно нарастить рабочие места и объемы продаж.

Льготный кредит от города получила также корпорация «Экополис», которая реализует проект в области экологичной утилизации электронных и электротехнических отходов.



Добавим, что предприятия Москвы могут также получить от города займы на развитие площадок и экспортных поставок на срок до 5 лет. С начала 2023 года Фонд уже выдал целевые кредиты более чем на 600 млн рублей. А на предприятиях, получивших финансовую помощь, работает около 900 человек.

Программа льготного кредитования промышленности стала одним из главных инструментов для нового этапа развития столицы, полагают эксперты. «Обеспечение реального сектора Москвы льготным финансированием позволяет обеспечивать масштабирование производства, расширять, а не сокращать штат специалистов, несмотря на факторы внешней нестабильности», — говорит Андрей Бархота, независимый экономист. По его оценке, условия льготного финансирования позволяют снижать до 20% ежемесячных операционных расходов предприятий, что поддерживает высокий уровень их платежеспособности.