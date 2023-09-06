Цена на нефть уже не будет прежней

После очередного ценового рекорда в понедельник вчерашний день нефтяной рынок начинал с попытки коррекции. Несколько странный повод к этому дал Goldman Sachs, сообщивший о нехватке нефти.

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«Три раунда сокращения добычи Саудовской Аравией и ее партнерами по ОПЕК+ с сентября 2022 года полностью объясняют возврат к большому дефициту, — написал его аналитик Даан Стрейвен. — Возвращение же к нему, в свою очередь, во многом объясняет летний рост цен на нефть».

Он оценил возможный дефицит предложения в более чем весомые 2,3 млн баррелей в сутки (б/c). Информация, казалось бы, более чем «бычья» — картель держит рынок за горло. Но в то же время получалось, что при полном выполнении всех обещаний ОПЕК+ котировки рискуют показать взрывной рост.

И некоторые сочли риск перегрева рынка достаточным основанием для того чтобы не только не ждать от картеля новых сокращений добычи, но и заговорить об отказе от части прежних. Для небольшой — около 1% — коррекции этого хватило, но всерьез здесь, конечно, медведям радоваться было нечему.

Все-таки тактичный отказ от уже объявленных сокращений добычи был явной фантазией, а контроль над рынком со стороны Саудовской Аравии и России — фактом. И вскоре лидеры ОПЕК+ это продемонстрировали.

Практически одновременно на лентах новостей появились заявления вице-премьера России Александра Новака и официального источника Saudi Press Agency в минэнерго Саудовской Аравии. Было объявлено о продлении сокращения поставок нефти до конца 2023 года на 300 тыс. б/с и на 1 млн б/с соответственно.

Это стало настоящей бомбой. Ранее общим местом было ожидание того, что соглашение продлят всего на месяц — и уже этого хватило для выхода в понедельник цен североморской смеси Brent на максимум с начала декабря.

Так что рынок вскипел. Медведи стали покрывать «шорты», задирая тем самым цены. В итоге с отметки $88,06, до которой ноябрьский фьючерс на Brent опустился в ходе коррекции, он взлетел на 3,5% — до $91,14.

Это его максимум с середины ноября. Но важнее то, что цены уверенно вырвались из диапазона $70-89, в котором находились с прошлого года. Теперь им открыт путь вверх, а бывшая зона сопротивления теоретически должна стать для них мощной поддержкой. И дело здесь не только в техническом анализе.

«Если не произойдет резкого экономического спада, эти сокращения поставок приведут к глубокому дефициту мировых нефтяных балансов и должны поднять цены на нефть значительно выше $90 за баррель», — цитировала вчера FT президента Rapidan Energy и бывшего советника Белого дома по энергетике Боба МакНелли.

Он заявил, что сокращения призваны продемонстрировать «единство» Саудовской Аравии и России в нефтяной политике. И это интересовало газету больше балансов. Как сообщила FT, «представители отрасли опасаются, что президент России Владимир Путин может попытаться использовать поставки нефти, чтобы повлиять на выборы в США».

Но едва ли это в самом деле так уж волнует нефтяников, в отличие от западной деловой прессы, которая обсуждала политическую подоплеку заявлений ОПЕК+ на все лады. Все-таки растущие цены на бензин ведут к инфляции, а та — к проигрышу Байденом выборов.

В итоге советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил прессе, что президент сосредоточен на том, чтобы, используя все имеющиеся у него инструменты, добиться низких цен на бензоколонках. Вот только главного из них — того, которым десятилетиями пользовались его предшественники — у Байдена нет. Встречи президента США и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана на саммите G20, как сообщил Салливан, несмотря ни на что, не будет.