Неравенство россиян по доходам медленно, но неуклонно сокращается уже 15 лет

Росстат опубликовал оперативную информацию о доходах населения по десятипроцентным (децильным) группам во втором квартале текущего года. Средний номинальный душевой доход оценивается статведомством в 47,8 тыс рублей в месяц, при этом у 10% самых низкообеспеченных россиян он составил всего 9,5 тыс рублей, тогда как у 10% самых зажиточных — в 15,2 раз больше, 145,2 тысяч.

Интересно сопоставить средние доходы по децильным группам с поправкой на инфляцию на длительном временнОм интервале. Логично взять за базу 2013 год, когда средний душевой доход в России достиг максимума — 25,7 тыс рублей в текущих ценах, что соответствует 49,3 тыс руб в ценах второго квартала нынешнего года (накопленный дефлятор 1,92). Наши расчеты по исходным данным Росстата показывают, что за рассматриваемый период не упали или чуть выросли реальные доходы только трех нижних (с самыми низкими доходами) децильных групп населения. Более доходные группы испытали снижение своих реальных доходов. Так, десятая группа самых зажиточных потеряла 5% (здесь и далее округляем до целых), девятая — 4%, восьмая — 3%, седьмая и шестая — по 2%, пятая и четвертая — по 1%. Таким образом доходная пирамида за счет активной социальной политики государства чуть приподнимается снизу и поддавливается сверху. При этом среднедушевой доход в постоянных ценах за неполные десять лет съежился на 3% — и это на фоне 7-процентного накопленного роста реального ВВП за этот период!

Рассмотрение обобщенных показателей доходного неравенства говорит о том, что если в 1990-е и первой половине 2000-х расслоение по доходам росло, то в дальнейшем наблюдается его постепенное сокращение, активизировавшееся в прошлом году. Так, разрыв в среднем доходе между 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян снизился в 2022 году до 13,8 раз с пика 16,7 раз в 2007 году, а коэффициент Джини в 2022 году провалился ниже отметки 0,4.

И тем не менее доходное расслоение остается еще крайне высоким — почти две трети наших соотечественников имеют доход ниже статистического среднего, а примерно каждый девятый располагает доходом, не дотягивающим до прожиточного минимума.

Для сравнения скажем, что в последние советские годы децильный коэффициент дифференциации зарплат (а почти все прочие доходы считались нетрудовыми, а то и незаконными) не превышал 4-5 раз, то есть был более, чем втрое меньше, чем сегодня.