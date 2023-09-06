Несмотря на рост ставки: прибыль банков может побить рекорд 2021 года

В апреле-июне банки заработали 0,8 трлн рублей прибыли (за первое полугодие — 1,7 трлн рублей) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке. Ожидается, что по итогам текущего года прибыль кредитных организаций превысит рекордный уровень 2021 года (2,4 трлн рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам, говорится в обзоре ЦБ.

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«Во втором квартале прибыль сектора немного снизилась, до 811 млрд рублей с 881 млрд рублей из-за роста расходов на резервы и операционных издержек. С начала года сектор заработал 1,7 трлн рублей, а к концу года прибыль, скорее всего, превысит результат 2021 года (2,4 трлн рублей)», — сообщается в обзоре «Банковский сектор».

По данным регулятора, корпоративный портфель во втором квартале вырос на 3,8% (после 2,8% в I квартале) на фоне продолжающегося восстановления деловой активности и замещения внешнего долга. С фондированием и ликвидностью в целом ситуация в российских банках остается стабильной: средства населения за квартал выросли на 5%, а компаний, напротив, сократились на 1,4%, в основном по счетам нефтегаза. При этом стремительный рост розничного кредитования (выдачи ипотеки ускорились с 4,2% до 7%, а потребительского кредитования — с 2,5% до 4,5%) у Центробанка вызвал опасения, поскольку он «опережает рост доходов населения и ведет к увеличению закредитованности».

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: в 2к23 темпы роста существенно ускорились по сравнению с 1к23 (до +7,0 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в 4к22). Одной из причин стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля… Мы ожидаем, что годовой прирост ипотечного портфеля будет в диапазоне 17–21%, за счет существенной поддержки объемов со стороны льготных программ кредитования», — отметили в ЦБ.

