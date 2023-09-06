Новак сообщил о завершении определения маршрута «Силы Сибири — 2»

Определение маршрута газопровода «Сила Сибири — 2» в настоящий момент находится на завершающей стадии.

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Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Проект предполагает поставку в Китай через Монголию до 50 млрд куб. м газа ежегодно

«На завершающей стадии находится определение маршрута газопровода "Сила Сибири-2". Предполагается, что газопровод пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Республики Бурятия (южнее озера Байкал) до выхода к государственной границе России в районе н.п. Наушки. Рассматривается проект строительства газопровода-отвода от н.п. Наушки до г. Улан-Удэ и далее до г. Читы общей протяженностью 700 км», — говорится в статье чиновника, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

В 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил компании «Газпром» перейти к начальной стадии реализации проекта «Сила Сибири — 2». Трубопровод объединит газотранспортные системы востока и запада России и даст возможность поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа. Стоимость нового газопровода оценивали более чем в 10 млрд долларов. В начале 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о запуске проектно-изыскательских работ по строительству магистрали. Помимо поставок в КНР, новая трубопроводная система будет снабжать энергией Монголию, которая получит новый импульс экономического развития.

В феврале прошлого года стартовали проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», который пройдет по территории Монголии и станет продолжением «Силы Сибири — 2».

