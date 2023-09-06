Объем ФНБ увеличился в августе на 390 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 703,6 млрд рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. За месяц он вырос на 390,15 млрд рублей (13 трлн 313,45 млрд рублей на 1 августа), несмотря на продажу 570 кг золота и 385 млн юаней для пополнения бюджета, сообщается на сайте Минфина РФ.

Статья по теме: Из ФНБ выделят более 650 млрд руб. на развитие авиапрома

«По состоянию на 1 сентября 2023 г. объем ФНБ составил 13 703 597,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 142 852,5 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 7,252 трлн рублей или $75,594 млрд (4,8% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 5,2 млрд евро, 280 млрд китайских юаней, 6,8 млрд рублей и 508,265 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 656,6 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 862 млрд рублей и $1,9 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 38,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 3 трлн рублей, «Аэрофлота» — 104 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 137 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58,3 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей, в обыкновенные акции ВТБ – 169 млрд рублей, в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 97 млрд рублей, в облигации ООО «ВК» – 60 млрд рублей.

В августе ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 136,6 млн рублей и 94 млн рублей.

Также в августе ОАО «Ямал СПГ» частично погасило облигации, приобретенные за счет средств ФНБ в 2015 году на инвестпроект по строительству комплекса по добыче и подготовке газа, завода СПГ и мощностей по отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал. В результате этого на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены 6,776 млрд рублей.

В августе в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ (377 млн рублей), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов (6,5 млрд рублей), в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» (9 млрд рублей), в привилегированные акции ОАО «РЖД» (6,5 млрд рублей), на субординированном депозите в ГПБ (1,6 млрд рублей), в привилегированные акции кредитных организаций (120,2 млн рублей), в облигации АК «Уральские авиалинии» (0,1 млн рублей).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 332 млрд рублей.

«В августе часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 385,2 млн китайских юаней и 570,2 кг золота в обезличенной форме была реализована за 8 308,1 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине также добавили, что в августе 2,2 млрд рублей из средств ФНБ поместили в облигации ППК «Фонд развития территорий» в целях финансирования проекта по модернизации ЖКХ. Еще 12,766 млрд рублей из ФНБ разместили в облигации АО «ГТЛК» для приобретения вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний и еще 16 млрд рублей — для покупки воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, в августе 1,6 млрд рублей были помещены на депозит в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта по обновлению подвижного состава петербургского метрополитена. Еще 62,6 млрд рублей вложены в облигации ООО «НЛК-Финанс», 123,6 млрд рублей— в облигации ООО «Авиакапитал-Сервис» по проекту льготного лизинга отечественных воздушных судов и 4,6 млрд — в облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» для финансирования строительство автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит».

