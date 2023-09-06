Около 150 компаний Москвы представляют продукцию на Международной выставке «Интерткань»

Столичные компании презентуют текстиль различного назначения, комплектующие, фурнитуры, а также нетканые материалы на Международной выставке тканей и текстильных материалов «Интерткань-2023. Осень». В выставке, которая проходит с 5 по 7 сентября в Москве, принимают участие 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Одним из участников предприятия стала московская группа текстильных компаний Solstudio Textile Group, работающая в этой сфере более четверти века. На стенде компании посетители смогут увидеть коллекцию текстильных рисунков сезона осень-зима 24/25, образцы печати на различных тканях и продукцию собственного производства предприятия.

Плиссированную и гофрированную ткани столичного выпуска презентует компания GREK Plisse Gofre, которая может изготавливать широкий ассортимент изделий и видов складок. Резинки, ленты, шнуры и канты, используемые во многих областях легкой промышленности, представит компания «ФИ-текс». Познакомиться с услугами по обработке тканей посетители смогут благодаря компании Wellsize, которая сотрудничает со многими крупными производствами, театрами, киностудиями и частными заказчиками.

Выставка «Интерткань» в этом сезоне станет второй по величине текстильной выставкой в Европе, рассказал президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности («Союзлегпром») Андрей Разбродин. Планируется, что площадку посетят около 17 тысяч человек. Среди спикеров мероприятия – ведущие эксперты легкой промышленности, представители органов государственной власти и другие.

Выставка проходит под эгидой «Союзлегпрома» и при поддержке Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты России.