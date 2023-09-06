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Пашинян готовит Армению к катастрофе

Александр Смирнов
6 сентября 2023, 22:29

Никто не сделал больше для обострения конфликта России с Арменией, чем премьер Никол Пашинян. Смена риторики российского МИД, уход от подчеркнуто спокойных заявлений в сторону более жестких выглядят логичными.

Москва требует от Еревана разъяснений по поводу ратификации армянским парламентом Римского статута МУС, того самого, согласно которому Армения может арестовать российского президента. Ожидает комментариев по поводу вчерашнего отзыва постпреда в ОДКБ от Армении.

Логично поинтересоваться, с какой целью будут проводиться военные учения между Арменией и США с 11 сентября, и зачем армянские подразделения подвергнутся оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО. Вопросы, конечно, отчасти риторические, но все же.

Частично Пашинян дал ответы в скандальном интервью итальянской газете La Repubblica. Он заявил, что зависимость Армении от России в плане безопасности была стратегической ошибкой, миротворческие силы Российской Федерации не выполняют возложенную на них миссию. И вообще — Армения испытывает «глубокое разочарование по поводу стиля работы ОДКБ».

Но именно Никол Пашинян этап за этапом саботировал все предложения от ОДКБ во время обострения Карабахского конфликта в 2020 году, а легитимный набор действий у российских миротворцев в этой зоне строго ограничен. Тоже во многом стараниями армянского руководства.

Неприятные заявления Пашиняна, грядущая поездка его жены в Киев и даже военные учения сами по себе еще не означают переход рубикона. 

Однако, учитывая общую нервозность ситуации и, как сообщают с мест, завершение подготовки Азербайджана к очередному раунду войны, подобные игры с безопасностью Армении могут стоить ей государственности или, как минимум, новых потерянных территорий и последних крох самоуважения.

Опасный кризис на южных рубежах России вызревает. Пашинян перестал стесняться и переориентирует своё государство на западный вектор, а жителям Армении внушает, что именно Россия несёт ответственность за их беды. Логика знакомая, отработанная у российских границ и чреватая новой кровью. 