Пашинян готовит Армению к катастрофе

Москва требует от Еревана разъяснений по поводу ратификации армянским парламентом Римского статута МУС, того самого, согласно которому Армения может арестовать российского президента. Ожидает комментариев по поводу вчерашнего отзыва постпреда в ОДКБ от Армении.

Статья по теме: «Черный сад» раздора

Логично поинтересоваться, с какой целью будут проводиться военные учения между Арменией и США с 11 сентября, и зачем армянские подразделения подвергнутся оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО. Вопросы, конечно, отчасти риторические, но все же.

Частично Пашинян дал ответы в скандальном интервью итальянской газете La Repubblica. Он заявил, что зависимость Армении от России в плане безопасности была стратегической ошибкой, миротворческие силы Российской Федерации не выполняют возложенную на них миссию. И вообще — Армения испытывает «глубокое разочарование по поводу стиля работы ОДКБ».

Статья по теме: Армения впадает в апатию

Но именно Никол Пашинян этап за этапом саботировал все предложения от ОДКБ во время обострения Карабахского конфликта в 2020 году, а легитимный набор действий у российских миротворцев в этой зоне строго ограничен. Тоже во многом стараниями армянского руководства.

Неприятные заявления Пашиняна, грядущая поездка его жены в Киев и даже военные учения сами по себе еще не означают переход рубикона.

Однако, учитывая общую нервозность ситуации и, как сообщают с мест, завершение подготовки Азербайджана к очередному раунду войны, подобные игры с безопасностью Армении могут стоить ей государственности или, как минимум, новых потерянных территорий и последних крох самоуважения.

Опасный кризис на южных рубежах России вызревает. Пашинян перестал стесняться и переориентирует своё государство на западный вектор, а жителям Армении внушает, что именно Россия несёт ответственность за их беды. Логика знакомая, отработанная у российских границ и чреватая новой кровью.