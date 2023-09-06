Призы нашли своих героинь В Москве состоялась церемония награждения Международной премии Successful Ladies Awards

Церемония прошла в Golden Palace, ведущим стал Денс Десюк (RU TV). К участию в конкурсе допускались женщины со всего мира старше 18 лет вне зависимости от национальности и семейного положения. Организатором выступила Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

Оценивало конкурсанток компетентное жюри: главный редактор телеканала «Моя Планета», старший преподаватель журфака МГУ Роман Лобашов, предприниматель, основатель и руководитель компании «Гладиум» Дмитрий Курской, генеральный директор и совладелец ГК Кузьмиха Александр Исайченко, певица, автор и исполнитель, участница фестиваля «Жара» Наталья Которева, эксперт по маркетингу и бизнес стратегии Дарья Трунова, предприниматель, член Экспертно совета по ВЭД ГД РФ, Председатель общественного движения предпринимателей и потребителей «Международная платформа красоты», организатор выставки-форума «Бьюти событие «Сделано в России» Римма Вагапова, основатель и руководитель собственного салона красоты ZFLAT, бизнес-эксперт в бьют-индустрии Роман Хрипков, телеведущая, журналист Юлия Минаковская, предприниматель, основатель сети салонов красоты «Модные люди» Наталья Беднякова, мастер и тренер по наращиванию ресниц Лиана Хавпачева.

Организатор Successful Ladies Awards Яна Кутуева так определила задачу мероприятия: «Наша миссия - объединять женщин со всего мира, помогать им проявить себя, получить признание и известность, найти новых клиентов, деловых партнеров, инвесторов».

Оргкомитет получил более 2 тысяч заявок из 30 стран мира. В итоге победительницами стали: Анна Троцевская - «Лучший преподаватель английского языка», Роза Азибаева - «Основатель косметологической клиники с лучшим уровнем сервиса», Мария Гурьева - «Лучший эксперт в сфере онлайн образования», Александра Клоц - «Основатель лучшего агентства по маркетингу, рекламе и пиару», Елизавета Цыкунова - «Лучший предприниматель в сфере HoReCa», Зера Черешнева - «Лучший руководитель в сфере IT и маркетинга», Ирина Митрошкина - «Лучший предприниматель в сфере бьюти», Мария Масленникова - «Лучший руководитель в сфере финансов и инвестиций», Марта Леман - «Лучший топ-менеджер», Татьяна Конева - «Лучший директор по персоналу», Арина Чак - «Лучшая акушерка и основатель НКО», Виктория Салтыкова - «Лучший предприниматель в сфере генеалогии», Вита Носова - «Основатель лучшего бренда косметики», Лола Шурыгина - «Основатель лучшей частной школы для детей».

Также награды получили звезды: Наталья Власова - «Лучшая певица», Наталья Бочкарева - «Лучшая актриса сериалов», Елена Захарова - «Лучшая театральная актриса», Ольга Кабо - «Самая стильная актриса», Алла Шишкина - «Лучший предприниматель в сфере спорта», Анастасия Татарева - «Лучшая гимнастка», Евгения Тарасова - «Лучшая спортсменка».

Для гостей премии была подготовлена яркая концертная программа. На церемонии выступили: Наталья Которева, Максим Заяц, Анастасия Неонова, Анастасия Гладилина, Даяна Брют, Yadrin, Ольга Стая, Ринат Хуззятов, Lapina и LYUDMI. Кроме того, Наталья Власова презентовала свой новый хит «Любовь» и исполнила популярную во все времена песню «Я у твоих ног». А Ольга Кабо прочла невероятно пронзительное стихотворение Северянина «Это было у моря».

Партнерами премии стали: сеть студий эпиляции и эстетики BeautiQstudio, крупнейшая сеть по наращиванию ресниц Anna Key, косметический бренд Christina Fitzgerald, сеть салонов красоты «Модные люди». Организаторы выражают благодарность фотографам церемонии - Евгению Жуковскому, Екатерине Потаповой, Анастасии Ковcки.