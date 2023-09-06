Промышленников Москвы научат бережливому производству

Обучение по направлению «Бережливое производство» запустили в Московской технической школе (МШТ). Промышленники столицы смогут пройти курсы в очном и гибридном форматах по трем образовательным программам, разработанным совместно с городскими вузами. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Бережливое производство подразумевает оптимизацию бизнес-процессов, выявление причин и устранение «скрытых потерь» предприятия, пояснил руководитель департамента.

Сформировать компетенции в области современной финансовой системы цифровой экономики и управления инвестициями промышленники смогут на курсе РЭУ им. Плеханова. Программа «Финансы устойчивого развития (ESG). Бережливое производство» рассчитана на 72 академических часа и будет проходить очно с применением дистанционных технологий.

Инструменты бережливого производства для достижения оптимальных показателей деловой активности компании поможет внедрить курс «Пять шагов успеха с инструментами бережливого производства», который разработан совместно с Московским политехническим университетом. Программа предполагает обучение в течение 72 академических часов, обучение возможно в гибридном формате.

Промышленники будут формировать управленческие, организационные и профессиональные навыки в области бережливого производства на машиностроительных предприятиях во время программы «Бережливое производство», разработанной совместно с МГТУ «СТАНКИН». Курс рассчитан 40 академических часов. Обучение будет проходить очно.

Как пояснила начальник управления организации проектного обучения МГТУ «СТАНКИН» Марианна Чаруйская, программа позволит специалистам стать востребованными в области повышения эффективности производства. Во время обучения слушатели смогут реализовать проект по бережливому производству и получить компетенции для сокращения потерь на предприятиях.