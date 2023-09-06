РФ в 2023 году экспортировала сельхозпродукции почти на $30 млрд

Россия в 2023 году экспортировала продукции АПК уже на $28 млрд.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам, где рассматривался Национальный доклад о ходе выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства, передает ТАСС.

«На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на $28 млрд, это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рассчитываем, что по итогам года Россия вновь подтвердит статус нетто-экспортера продовольствия», — сказал глава ведомства.

В 2022 году РФ экспортировала агропродукции на $41,6 млрд. В этом году Минсельхоз рассчитывает на экспорт в объеме как минимум $42 млрд.