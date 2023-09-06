Россия и Саудовская Аравия добились цели

Утром в среду, 6 сентября 2023 года, цены на нефть продолжают торговаться у 10-месячных максимумов, к которым сырье поднялось в ходе предыдущей торговой сессии. И хотя после резкого взлета сырье несколько скорректировалось, настроения инвесторов остаются «бычьими».

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Нефть активно дорожает на новостях о том, что Саудовская Аравия и Россией продолжат сокращать добычу и, соответственно, поставки нефти на мировые рынки. Так, Саудовская Аравия заявила, что продлит текущее сокращение добычи на 1 млн баррелей в день до конца декабря, в то время как Россия сохранит ограничения на экспорт на 300 тыс. баррелей в день до конца года. Обе страны также будут пересматривать сокращения на ежемесячной основе и корректировать их в соответствии с рыночными условиями.

На этом фоне ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent закрепились выше отметки 90 долларов за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила 90,03 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на NYMEX опустилась 0,03%, до 86,66 долл. за баррель.

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Весь предыдущий период, пока нефть росла с конца июня, но не могла преодолеть отметку в 90 долларов, многие аналитики и СМИ осуществляли словесные интервенции, призванные, очевидно, не допустить этого. Теперь, когда нефть уже прорвалась вверх, эта инфоомационная политика продолжается. Одним из аргументов выступает миф о слабом росте в Китае.

Так, мнение о том, что резкое повышение цен на нефть может быть сведено на нет в ближайшие шесть месяцев, поскольку «ослабление спроса берет верх над сокращением предложения в качестве основной движущей силы рынка», агентство Bloomberg приводит со ссылкой на компанию Gunvor Group Ltd. Схожий прогноз глава отдела исследований и анализа The Energy Trader Фредерик Лассер аргументирует тем, что «некоторые регионы Европы уже находятся в рецессии, а в США, вероятно, начнется умеренная рецессия», и кроме того, «существует также неопределенность в отношении спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти».

Россия и Саудовская Аравия продлевают добровольное ограничение поставок до конца этого года, подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. На этом фоне вчера цены на нефть Brent поднимались выше 90 долл./барр. впервые с конца 2022 года. «Однако мы считаем, что эффект, выраженный в росте цен на нефть, от сокращения поставок может быть ограниченным. За последнее время цены на нефть и так хорошо выросли именно на ожиданиях, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./день. А Россия ранее и так объявила, что в сентябре дополнительно сократит экспорт на 300 тыс. барр./день. То есть, ожидания сокращения добычи/поставок уже были заложены в цены», — поясняет она.

Единственное, что сюрпризом стало продление именно до конца года, отмечает аналитик. Если рассуждать более глобально, то автомобильный сезон завершился, а значит, спрос на сырье будет затухать, также остаются вопросы к потреблению со стороны Китая: темпы роста его экономики не оправдывают ожиданий, а эффект от стимулов еще только предстоит оценить.

«Также ралли в нефтяных ценах может стать проблемой для ФРС в плане разгона инфляции, а значит поставит под вопрос окончание цикла повышения ставки. Мы считаем, что фундаментально оправданной ценой на нефть Brent является диапазон 80-85 долл./барр. В закрепление выше 90 долл./барр. надолго не верим по обозначенным выше причинам», — указывает Екатерина Крылова.

Как отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, спрос на нефть на рынках остается устойчивым, несмотря на слабые экономические данные из Китая. Деловая активность в КНР продолжается замедляться, но власти вводят различные стимулы для восстановления экономики. Ожидания инвесторов относительно разгона экономической активности поднебесной поддерживают цены на нефть.

Данные из США, продолжает аналитик, указывают на возможное завершение цикла ужесточения монетарной политики, при этом ожидается умеренное замедление экономики штатов. Если ФРС перестанет повышать ставку — это тоже будет благоприятно влиять на стоимость барреля. С другой стороны, высокие цены на нефть могут вызвать новый инфляционный рост. А это уже сильно не устраивает Белый дом, да и ФРС в таком случае придется дальше увеличивать ставку. Борьба между Западом и ОПЕК+, Саудовской Аравией и Россией продолжается.

«Пока верх одерживают восточные страны. Закрепившись выше $90 за баррель цены на нефть пойдут штурмовать 94-96 долл. В ближайшие дни возможна техническая коррекция до 86-87 долл. Серьезно изменить ситуацию в сторону быстрого падения нефтяных котировок может лишь быстрое замедление глобальной экономической машины», — заключает Николай Вавилов.