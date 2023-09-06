Россияне набрали в августе кредитов на рекордную сумму

В августе выдачи кредитов физлицам достигли 1,81 трлн рублей. Это на 18,43% выше показателя июля (1,5 трлн рублей) и является абсолютным рекордом. Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах, кроме автокредитования, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.

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Согласно подсчетам, выдачи за восемь месяцев текущего года превысили прошлогодние значения аналогичного периода на 78% (10,7 трлн рублей против 6 трлн рублей).

В августе наибольший рост продемонстрировал сегмент ипотечного кредитования (860,3 млрд рублей). Ипотечный рынок превысил показатели июля на 31,5% и на 87,1% — прошлогоднего августа, и вышел на очередную рекордную отметку за всю историю наблюдений. Средний размер выдаваемой ипотеки достиг 3,97 млн рублей (+2,7% за месяц).

Выдачи кредитов наличными за месяц увеличились на 12%, до 747 млрд рублей. В количественном выражении было выдано на 6,2% больше кредитов, чем в июле, средний размер также вырос на 5,4%, до 227,6 тыс. рублей. В сегменте POS-кредитования объем выдач в августе составил 46,3 млрд рублей. Это на 10,1% больше, чем в июле, и на 58,4% — чем в августе 2022-го. Средний чек на POS-кредит вырос до 34,1 тыс. рублей (+0,7% за месяц).

Рынок автокредитов — единственный сегмент, который показал в августе снижение на 5,24% до 157,1 млрд рублей. В количественном выражении выдачи уменьшились на 5,9% за месяц, при этом средний чек продолжил расти и уже достиг максимума в 1,47 млн рублей. Аналитики Frank RG связывают падение в этом сегменте с высоким ростом выдач кредитов в июле, когда граждане, опасаясь предстоящего повышения ставок утилизационного сбора (с 1 августа) и роста цен на машины, активно брали кредиты.

