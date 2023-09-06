Рубль полностью потерял связь со всеми раздражителями

На прошлой неделе рынок стал ждать анонсированных параметров добровольного сокращения экспорта нефти Россией и сообщений о готовности Саудовской Аравии продлить снижение добычи.

Во вторник вопросы прояснились.

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит до конца нынешнего года добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки.

Причем это решение будет пересматриваться ежемесячно, чтобы иметь возможность дополнительного сокращения или, напротив, увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке, поделился планами Новак. Таким образом, он дал ясно понять, что при снижении цен объем сокращения может быть увеличен.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Саудовская Аравия пролонгирует, также до конца года, добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

На этой информации нефть взлетела выше $90 за баррель. Последний раз так дорого «черное золото» стоило в ноябре прошлого года.

Многие аналитики считают, что нефть имеет высокие шансы продолжить рост. Среди фундаментальных причин, поддерживающих нефтяные котировки, они называют прежде всего рост экономики Китая, которой нужно все больше и больше углеводородов.

Есть мнение, что США либо уже потихоньку начали, либо вот-вот начнут восстанавливать стратегические резервы нефти, потраченные ранее на борьбу с ростом цен на нефть. А это также увеличит спрос.

Из краткосрочных драйверов стоит отметить ожидание в самое ближайшее время старта сезона ураганов в Мексиканском заливе, которые порой наносят такие удары по нефтяным мощностям, от которых нефтяники будут оправляться недели, а то и месяцы.

Однако в самое ближайшее время нефть может немного скорректироваться «по факту» наступления ожидаемого события, поскольку спекулянты захотят зафиксировать краткосрочную прибыль.

Естественно, фондовые трейдеры не могли не отыграть 2-процентный рост нефти, усиленный процентным падением курса рубля, и скупали бумаги нефтяных компаний. Наиболее сильно среди них выросли привилегированные акции «Башнефти» (+2,4%).

Из высоколиквидных акций лучше выглядела «Роснефть», подорожавшая почти на процент. С точки зрения технического анализа, бумага продолжает торговаться в зоне сильного сопротивления, но пока не видно массового желания фиксировать по ней прибыль и тем более открывать «короткие» позиции.

Во многом рост нефтянки не позволил Индексу Мосбиржи уйти в коррекцию, поскольку большинство «голубых фишек» из других секторов экономики вчера умеренно дешевели в рамках фиксации вчерашнего роста.

Как и в понедельник, хуже рынка выглядели металлурги. Акции четырех эмитентов этого сектора вошли в десятку наиболее подешевевших сегодня. Наибольшие потери понес снизившийся на 2% НЛМК.

Это выглядит несколько странным, поскольку традиционно считается, что именно бумаги металлургов наиболее сильно реагируют на динамику рубля.

Последний же подешевел к доллару более чем на процент. Торги закрылись менее чем в 10 копейках ниже отметки 98 руб. за доллар.

Можно констатировать, что рубль полностью потерял связь со всеми раздражителями. Кроме взлетевшей сегодня нефти, Минфин объявил об ожидании роста в сентябре дополнительных нефтегазовых доходов до рекордных как минимум за последнее время более чем 279 млрд руб.

Последняя новость лишь не непродолжительное время прервала обесценивание российской валюты. В последние 4 часа торгов она усилила снижение, и это плохой знак, говорящий о том, что спрос на иностранную валюту сегодня остался не полностью удовлетворенным.

Без дополнительных жестких мер со стороны Банка России и Минфина, девальвация обещает продолжиться. Причем психологически важный уровень 100 руб. за доллар уже не будет столь мощным сопротивлением, поскольку он ранее «проторговывался».

Слабеющий рубль будет удерживать рынок акций от снижения, хотя сегодня в целом по рынку явно прослеживался усиление желания зафиксировать прибыль.