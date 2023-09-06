Шольц намерен построить новый немецкий порядок

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется поднять изрядно просевший рейтинг и заодно улучшить отношения с оппозицией, которую он призывает вместе с региональными властями помочь федеральному правительству уничтожить «заросли бюрократии», замедляющие развитие первой экономики Европы.

Канцлер заявил в бундестаге, сообщает АР, что его правящая коалиция пытается упростить жизнь в Германии и ослабить засилье бюрократии. В качестве примера он привел введение билетов на общественный транспорт в регионах, а также быстрое строительство терминалов для приемки сжиженного газа (СПГ).

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В Германии власть децентрализирована, поэтому Олаф Шольц призвал правительства 16 земель, местные власти и оппозицию присоединиться к «пакту, который сделает нашу страну более быстрой, современной и безопасной». Речь идет об ускорении работы над законопроектами и их принятия, которые печально славятся медлительностью; цифровизации ФРГ, по темпам которой немцы занимают одно из последних мест в Европе; и даже темпов строительства жилья.

«Только вместе мы сумеем стряхнуть плесень бюрократии, страха перед риском, уныния и упадка духа, которые годы и десятилетия царившие в нашей стране,- сказал он.- Мы должны уничтожить заросли бюрократии».

Олаф Шольц выступил инициативой после того, как лидер оппозиции Фридрих Мерц заявил, что «наша страна задыхается в объятиях бюрократии», и обвинил левоцентристское правительство в ее поддержке. Он сказал, что если бы его консервативная партия (Христианско-демократический союз, CDU) находилась в правительстве, то она немедленно бы отвергла любой закон, создающий новые бюрократические преграды. В качестве примера лидер CDU привел вызвавшую жаркие споры идею федерального правительства о замене системы отопления на ископаемых видах топлива.

На прошлой неделе канцлер Шольц признал, что три партии, входящие в его коалиции, «слишком много спорят в последние месяцы» и пообещал успокоить кипящие в правительстве между социал-демократами, свободными демократами и зелеными страсти. Постоянные стычки и споры в кабинете, по мнению политологов, негативно действуют на рейтинг правящей коалиции.

Проникновенную речь глава федерального правительства ФРГ произнес с черной повязкой на глазу и ушибами на лице, недавно полученными во время утренней пробежки.

«Желаю Олафу Шольцу скорейшего выздоровления,- заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йенс Шпан в интервью телеканалу Phoenix,- но должен сказать, что его нынешний вид практически является отражением состояния коалиции после двух лет работы, которые прошли в постоянных спорах и стычках».