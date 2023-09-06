Словакия играет намного более значимую роль, чем привыкли считать в Европе; победа на парламентских выборах бывшего премьер-министра Роберта Фицо может развернуть политику страны, которая до настоящего момента была яростным сторонником Киева, на 180 градусов.
Об этом пишет обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер.
Фицо, занимавший пост премьер-министра с 2006 по 2010 год и в 2012-2018 годах, регулярно критиковал Запад, отмечает журналист. Будучи в оппозиции, политик осуждал действия киевского режима и протестовал против решения властей направить оружие Украине, называя президента Словакии Зузану Чапутову американским агентом.
Партия Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) опережает другие партии в опросах общественного мнения, указывает обозреватель. По его словам, сторонники экс-премьера воспринимают конфликт России с Западом не столько в военных терминах, сколько как культурную войну, и убеждены, что Москва защищает свою национальную идентичность.
«Избирательные кампании в Словакии часто приводили к резким колебаниям в последнюю минуту, а сложная система голосования усложнит формирование коалиции. Однако что не вызывает сомнений, так это то, что Фицо снова стал крупным игроком», — заключает автор статьи.
Ранее о том, что Украина может лишиться ключевого союзника на европейском пространстве в лице Словакии, писал обозревать The Spectator Уильям Наттрасс.
Выборы в парламент Словакии состоятся 30 сентября этого года.