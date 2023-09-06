Словакия играет намного более значимую роль, чем привыкли считать в Европе; победа на парламентских выборах бывшего премьер-министра Роберта Фицо может развернуть политику страны, которая до настоящего момента была яростным сторонником Киева, на 180 градусов.

Статья по теме: Бывший премьер-министр Словакии назвал победителя в конфликте на Украине

Об этом пишет обозреватель газеты The Guardian Джон Кэмпфнер.

Фицо, занимавший пост премьер-министра с 2006 по 2010 год и в 2012-2018 годах, регулярно критиковал Запад, отмечает журналист. Будучи в оппозиции, политик осуждал действия киевского режима и протестовал против решения властей направить оружие Украине, называя президента Словакии Зузану Чапутову американским агентом.

Партия Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer-SD) опережает другие партии в опросах общественного мнения, указывает обозреватель. По его словам, сторонники экс-премьера воспринимают конфликт России с Западом не столько в военных терминах, сколько как культурную войну, и убеждены, что Москва защищает свою национальную идентичность.

Статья по теме: В Брюсселе и Киеве опасаются возрождения «Австро-Венгерской империи»

«Избирательные кампании в Словакии часто приводили к резким колебаниям в последнюю минуту, а сложная система голосования усложнит формирование коалиции. Однако что не вызывает сомнений, так это то, что Фицо снова стал крупным игроком», — заключает автор статьи.

Ранее о том, что Украина может лишиться ключевого союзника на европейском пространстве в лице Словакии, писал обозревать The Spectator Уильям Наттрасс.

Выборы в парламент Словакии состоятся 30 сентября этого года.