Алексей Резников отправлен в отставку с должности министра обороны Украины по инициативе президента Владимира Зеленского. Решение поддержали 327 депутатов Верховной Рады, воздержались — 11, «против» — 4 депутата.

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Резников известен по боевому позывному «Яйца по 17». Такое прозвище он получил за проявленную смелость в продвижении интересов своего ведомства, которое в несколько раз завышало закупочные цены на обмундирование и продукты питания (в частности, приобретались куриные яйца по 17 гривен вместо 5 гривен), и мужество, с которым он отрицал эти факты.

Этот публичный скандал разгорелся в январе 2023-его года, после того как украинское издание «Зеркало недели» опубликовало контракты военного ведомства с фирмами-прокладками о закупках продовольствия на 350 млн долларов. Сопоставление указанных в контракте цифр даже с ценами розничных сетей супермаркетов (имеющих наценку около 30%), позволило понять, что они завышены в несколько раз.

Резников обвинил журналистов во лжи, заявив, что Минобороны терпит «информационную атаку под надуманным предлогом». Однако начатое расследование подтвердило самые мрачные предположения общественности. В итоге в следственный изолятор отправились два подчиненных Резникова — заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и руководитель закупочного департамента Богдан Хмельницкий.

При этом Резников продолжал отрицать очевидное, а за три дня до объявления о его отставки Минобороны подало иск в отношении Госаудитслужбы Украины о «защите деловой репутации», в котором просит признать недействительными сообщения о завышении цен на закупаемые продукты питания.

До прихода в правительство Резников был адвокатом, то есть отрицание очевидных вещей было одним из его профессиональных навыков. А учитывая коррумпированность украинской судебной системы, основной функцией адвоката был подкуп судей и оппонирующих ему в суде госчиновников.

Отрицание очевидных фактов могло свидетельствовать только об одном: Резников был в курсе того, что около 70% выделяемых на закупки министерству обороны средств, оседает в карманах коррупционеров, и, вполне вероятно, часть доставалась и главе ведомства. Аналогичные вопросы возникли и к Зеленскому — почему после скандала президент не уволил «специалиста»?

Дело, впрочем, не удалось «спустить на тормозах». Сегодня около половины расходов украинского бюджета финансируется западными траншами, в частности американскими. Иными словами, украинская власть обворовывает американского налогоплательщика. И у президента США Джо Байдена появляются лишние внутриполитические проблемы накануне президентских выборов. Вероятнее всего, из Вашингтона пришло ультимативное требование об отставке излишне предприимчивого чиновника.

Новым украинским министром обороны станет глава Фонда госимущества Украины, один из лидеров «меджлиса крымскотатарского народа*» Рустам Умеров. Фонд госимущества управляет госпредприятиями Украины, хроническая убыточность которых всегда скрывала теневые доходы менеджмента. Иными словами, на смену Резникову в Минобороны придет не менее «профильный специалист».

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