Торговля в рублях между Россией и Турцией выросла за два года в несколько раз

Количество операций по импорту и экспорту между РФ и Турцией в рублях за семь месяцев 2023 года увеличилось на 230% по сравнению с показателями аналогичного периода 2022-го.

Как пишет газета Aydinlik, с января по июль в российской валюте было проведено импорто-экспортных операций на сумму, эквивалентную примерно $700 млн, передает ТАСС.

Уточняется, что экспорт в рублях достиг $428 млн, импорт — $267 млн; показатели выросли на 181% и 352% соответственно; по отношению к 2021 году они увеличились в несколько раз.

Издание отмечает, что в ходе встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 4 сентября прошли переговоры глав Центробанков обеих стран, речь на них шла о росте объема торговли в нацвалютах.

Из-за западных санкций и отключения российских банков от SWIFT имеются серьезные препятствия для валютных операций, однако функционируют национальные системы, позволяющие проводить оплату в национальных валютах, поясняет газета.