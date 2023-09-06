ЦБ увеличит ежедневные продажи валюты почти в десять раз

С 14 по 22 сентября Банк России ускорит проведение операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Регулятор намерен ежедневно продавать валюту на 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, анонсированных ранее. Операции планируется осуществить в общей сложности на 150 млрд рублей для того, чтобы погасить валютный выпуск евробондов 16 сентября, говорится в сообщении ЦБ.

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«Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем эмиссии указанного выпуска составляет 3 млрд долларов США», — пояснили в ЦБ.

Выплаты держателям еврооблигаций Минфин будет осуществлять в рублях, в связи с чем часть из них смогут закупить иностранную валюту. Регулятор рассчитывает, что таким образом будет удовлетворен возможный дополнительный спрос на иностранную валюту, кроме того, решение может способствовать снижению волатильности на валютном рынке в этот период.

Оставшийся объем юаней, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, регулятор намерен равномерно осуществлять с 25 сентября текущего года по 31 января следующего. В ближайшие два года крупных выплат по валютным евробондам РФ, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не предвидится, следующая дата планового погашения валютного выпуска в 1,75 млрд евро намечена на 4 декабря 2025 года, добавили в ЦБ.