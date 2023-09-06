Центробанк обеспокоен хорошим промышленным ростом и ростом спроса

Банк России опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды», подготовленный департаментом исследований и прогнозирования. Как говорится в документе, оперативные данные показывают, что совокупный спрос в российской экономике в июле — августе продолжил расти, а предпринимательская уверенность оставалась высокой.

Статья по теме: «Задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план»

Но в ЦБ, как обычно, недовольны. Ровно год назад всех беспокоил, и это справедливо, слабый спрос. Теперь спрос, что надо. И вот: «Быстрое увеличение внутреннего спроса опережает возможности производителей по его насыщению», — пишут аналитики. Отлично! Промышленность мобилизуется, и… В Банке России смотрят на дело с другой стороны: «Это приводит к ускорению роста потребительских цен, который в летние месяцы значительно превысил 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Ослабление рубля дополнительно подпитывает рост цен, а также вызывает повышение инфляционных ожиданий».

Впрочем, ЦБ признает, что в августе 2023 года экономическая активность несколько ускорилась после замедления в июне-июле. "Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», — говорится в обзоре.

Статья по теме: Горячее лето 2023 года: российский ВВП снова вырос в июне

Но оптимизма ЦБ это не внушило: в этой ситуации, пишут эксперты, экономика, «по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост экономики будет идти более умеренными темпами, —сообщили в ЦБ. — Возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны».

«В такой ситуации важно, чтобы кредитный импульс был достаточным, но при этом неизбыточным для поддержания ценовой стабильности. Другими словами, рост кредита в экономике должен быть умеренным. Текущие высокие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования этому требованию не соответствуют», — предупреждают аналитики ЦБ о слишком высоких темпах кредитования для ценовой стабильности.

O’key, допустим, рост розничного кредитования при и так высоком спросе и риске инфляции надо притушить (инструментов для этого немало и они применяются). Но корпоративного-то! Оно и должно позволить работающим на внутренний рынок предприятиям промышленности расшить те, узкие места, которые, по наблюдениям ЦБ, ограничивают их потенциал. Вот он, сигнал к снижению ставки, все одно не помогающей рублю. Да? Но нет. соответствующего продолжения документ не содержит.

Как резковато пишет в своем телеграмме «Глазтев для думающих людей» известный экономист: «Смешно и грустно читать наукообразный бред исследовательского департамента Банка России о якобы перегретости экономики в ситуации, когда незагруженными остаются треть производственных мощностей в промышленности». По его мнению, «суждения "аналитиков” ЦБ основаны на неверных моделях оценки потенциала выпуска продукции, привязанных к официальной безработице, внедренных в ЦБ ангажированными малограмотными экспертами из МВФ. К сожалению, сотрудники исследовательского департамента ЦБ не понимают реальных взаимосвязей в экономике… и не понимают роли НТП в обеспечении современного экономического роста».

Так и снижают потенциал экономики

Оценки экономистов хороши тем, что они строятся на различных моделях и статистике, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако, указывает он, реальность весьма часто выбивается из стандартных прогнозов. Более того, суждения вроде «потенциальный уровень» скорее можно записать в субъективные оценки. Сам же ЦБ РФ отмечает то, что текущий спрос превышает производственные возможности.

То есть, для производства складываются весьма благоприятные условия расширения, которые превосходят стандартные оценки. Соответственно, указывает эксперт, на фоне слабости экономик КНР и Европы мы наблюдаем в целом позитивную динамику, как деловой активности в производственной сфере, так и в сфере услуг РФ.

Попытки ЦБ сдержать потребление за счёт высокой ставки одновременно снижают тот самый потенциал роста экономики, который должен упасть до умеренных темпов, уверен Андрей Кочетков. Правительство пытается компенсировать достаточно жёсткую денежную политику различными программами для производственных компаний, но, вероятно, этого пока недостаточно, чтобы закрыть разрыв между спросом и предложения.

«Также, — добавляет аналитик, — можно подвергнуть сомнению утверждение, что возможности этого самого быстрого роста производства исчерпаны. Динамика показателей за август говорит о том, что может сформироваться новая волна замещения импорта за счёт развёртывания новых мощностей. В самом деле, с уходом зарубежных компаний и сокращением возможностей импорта на рынке сформировался вакуум предложения по многим товарам. Как известно, природа не терпит пустоты, а рынок её просто заполняет».

Набраться управленческой смелости — и вперед на новой основе

Предупреждение, которое нам делает периодически Центробанк, связано с планированием расходов федерального бюджет на 2024, 2025 и 2026 годы, — заявил «Эксперту» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. — В первую очередь расходов на социальную политику и расходов на развитие нашей инфраструктуры (транспортной, энергетической, коммунальной). Понятно, что мы сохраним все взятые на себя обязательства, особенно с учетом того, что многие программы базируются на тех поправках Конституции РФ, которые были приняты летом 2020 года, поэтому это должно быть и для Центробанка неким ориентиром, другой части полномочий в рамках денежно-кредитной политики, не только экспертной».

Наверное, отметил эксперт, такой умеренный, сдержанный прогноз относительно потенциала дальнейшего роста, это повод все-таки набраться храбрости, управленческой смелости и начать искать иные парадигмы экономического развития, чем те, которые мы приняли для себя в 1991, 1998, 2008 годах. Никто не умаляет значимости этой модели, она обеспечила определенную подушку финансовой безопасности, благодаря которой мы работаем стабильно и в условиях санкций против российской экономики.

«Но у всех циклов есть своя длина, видимо все-таки у того цикла денежно-кредитной политики и финансово-экономической уже ресурс, скажем так уже прочности исчерпан, поэтому можно смело в рамках диалога сказать по БРИКС искать новые критерии, новые индексы и наполнять реальными финансовыми ресурсами российскую промышленность, сегодня это задача номер один. Тогда это будет и все остальное, будет и доход бюджета, будут и доходы граждан, соответственно, все будет запущено вперед на новой основе», — заключает Станислав Наумов.