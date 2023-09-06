В Конгрессе США выразили опасения по поводу возможности ввода американских войск на Украину

В Белом доме продолжат придерживаться текущей политики по масштабной поддержке Украины, считает член Палаты представителей Конгресса от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор-Грин.
Законодатель выступает против нынешнего курса Вашингтона по украинскому вопросу и регулярно критикует администрацию президента Джо Байдена за выделение огромных средств Киеву на фоне внутренних проблем США, пишет ТАСС.
«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России», — цитирует Тейлор-Грин агентство.
По ее словам, настало время для посредничества в мирном урегулировании. «Именно поэтому я не проголосую за расходование даже одного цента ради Украины», — подчеркнула она.
Конгрессвумен выразила опасения по поводу возможного, по ее мнению, ввода американских войск на Украине и выхода конфликта «на следующий уровень», поскольку это приведет к войне между США и Россией. Она предположила, что демократы и администрация президента Джо Байдена с большой вероятностью продолжат двигаться в этом направлении и «не дадут задний ход на Украине».
Госсекретарь США Блинкен между тем прибыл в Киев с официальным визитом, передает агентство. Сообщается, что центр города перекрыт. В прошлый раз Блинкен приезжал в Киев в сентябре 2022 года.