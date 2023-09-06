В Конгрессе США выразили опасения по поводу возможности ввода американских войск на Украину

В Белом доме продолжат придерживаться текущей политики по масштабной поддержке Украины, считает член Палаты представителей Конгресса от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор-Грин.

Законодатель выступает против нынешнего курса Вашингтона по украинскому вопросу и регулярно критикует администрацию президента Джо Байдена за выделение огромных средств Киеву на фоне внутренних проблем США, пишет ТАСС.

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«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России», — цитирует Тейлор-Грин агентство.

По ее словам, настало время для посредничества в мирном урегулировании. «Именно поэтому я не проголосую за расходование даже одного цента ради Украины», — подчеркнула она.

Конгрессвумен выразила опасения по поводу возможного, по ее мнению, ввода американских войск на Украине и выхода конфликта «на следующий уровень», поскольку это приведет к войне между США и Россией. Она предположила, что демократы и администрация президента Джо Байдена с большой вероятностью продолжат двигаться в этом направлении и «не дадут задний ход на Украине».

Госсекретарь США Блинкен между тем прибыл в Киев с официальным визитом, передает агентство. Сообщается, что центр города перекрыт. В прошлый раз Блинкен приезжал в Киев в сентябре 2022 года.