В Минфине сообщили, когда начнут замещать суверенные евробонды

Минфин планирует начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале текущего года. Об этом сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов в кулуарах конференции «Capital Markets. Россия».

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«Мы внесли необходимые поправки в Бюджетный кодекс и сейчас ждем решение правительства. Соответственно, наверное, в четвертом квартале будем структурировать сделку. Как только будет сформирована структура сделки, мы оценим инвесторский спрос, поймем, как правильно это реализовать и перейдем к действию», — цитирует «Интерфакс» Мамонова.

Глава долгового департамента уточнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами — бумагами с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (ISIN XS) и бумагами с хранением в Национальном расчетном депозитарии (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). В первую очередь, по его словам, будет рассматриваться замещение еврооблигаций с кодом XS.

«Важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными», — подчеркнул представитель министерства.

О том, что Минфин рассматривает возможность замещения суверенных евробондов локальными долговыми бумагами, глава министерства Антон Силуанов заявил еще в 2022 году. В июле текущего года Госдума одобрила поправки Минфнина в Бюджетный кодекс, наделяющие правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов РФ на новые с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Уже больше года Минфин производит выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях, в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года.