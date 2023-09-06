В Москве завершено строительство Солнцевской ветки

Запущено движение поездов на участке «Рассказовка — Аэропорт Внуково» Солнцевской линии московского метрополитена.

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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково"», — приводятся слова столичного градоначальника на его официальном сайте.

Мэр отметил, что теперь дорога от «Делового центра» до одного из самых крупнейших аэропортов страны занимает 40 минут. «Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — подчеркнул он, обратив внимание на то, что линия пересекается в том числе с БКЛ и МЦК.

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С открытием новых станций пассажиры будут экономить до 60 минут в пути в день, рассказали в мэрии; кроме того, удалось разгрузить прилегающие автомагистрали, добавили там: Киевское шоссе будет разгружено на 5%, а Боровское шоссе — на 12%.

Качество транспортного обслуживания пассажиров московского аэропорта Внуково, который занимает четвертое место в России по количеству обслуживаемых пассажиров, также улучшилось. По прогнозу, в 2023 году он обслужит 14,5 миллиона человек. Время в пути из аэропорта в город сократится почти в два раза. Также разгрузятся прилегающие автомагистрали.

Строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» стартовало в октябре 2019 года. Станция «Пыхтино» расположена в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК «Солнцево Парк», ей будут пользоваться около 11 тыс. пассажиров в сутки. К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока в два раза.

Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково, она имеет выходы в Терминал А, подземный терминал Аэроэкспресса, а также на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Станцией будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки; к 2030 году это число вырастет до 31 тыс.