Новый смартфон Huawei вызвал панику в США

В Вашингтоне очень удивились новости о появлении очень продвинутого чипа, на котором работает новая модель смартфона китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co. Напомним, что именно с американских санкций и ограничений против Huawei несколько лет назад началась необъявленная технологическая война между США и КНР. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 5 сентября, что правительство США очень хочет узнать состав процессора в Mate 60 Pro.
Американцев интересует чип, разработанный IT-компанией Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), находящейся в черном списке США, который, судя по сообщениям в СМИ, всего лишь на несколько лет отстает от самых современных чипов.
Джейк Салливан первым из высокопоставленных американских чиновников, пишет Bloomberg, отреагировал на тревожные для Вашингтона новости, которые вновь ставят под сомнение эффективность американских санкций. Близкое к панике состояние воцарилось в американской столице после неожиданного и тихого появления в продаже на прошлой неделе нового смартфона Huawei. Явно не случайно это было сделано в тот самый момент, когда в Пекине находилась с рабочим визитом министр торговли США Джина Раймондо.
Государственные СМИ в КНР приветствовали новый смартфон как очередной шаг в обеспечении полной независимости Поднебесной от Запада в целом и США в частности в полупроводниковой отрасли.
«Я воздержусь от комментариев о конкретном чипе, о котором все сейчас говорят, пока мы не получим больше информации и данных о нем,- сообщил вчера Салливан журналистам на брифинге в Белом доме.- В любом случае, он говорит нам, что Соединенные Штаты должны продолжить политику «малого двора и высокого забора», т.е. ограничений в сфере высоких технологий, в основе которых лежит тревога за национальную безопасность».
Huawei и SMIC находятся в американском санкционном списке, который закрывает для них доступ к самому современному оборудованию для производства чипов и современным технологиям из-за опасений, что они могут попасть к китайским военным. Mate 60 Pro, созданный на основе 7-нанометрового процессора Kirin 9000s, позволяет предположить, что Китай добился определенных успехов в деле обеспечения независимости в полупроводниковой отрасли. Ряд экспертов даже предположили, что новый смартфон Huawei, если китайцам удастся выпустить достаточное их количество, сумеет оказать серьезную конкуренцию новой модели iPhone. Об этом в частности говорит Эдисон Ли из Jefferies’, утверждающий, что Mate 60 Pro может снизить продажи новой модели iPhone на 38%.
Huawei выпустил новый смартфон без обычной в этом секторе пышной и громкой презентации. Тем не менее, новость о новом продукте китайского IT-гиганта мгновенно разлетелась по соцсетям.
«Все более очевидно, что все страны считают полупроводниковую отрасль стратегической,- объясняет Аджит Маноча из SEMI.- С учетом геополитической напряженности все страны сейчас пытаются стабилизировать и укрепить свое положение в этой отрасли. Меня нисколько не удивляет, что Китай уже давно над ними работает».
Некоторые эксперты предупреждают, что возглавляемая США глобальная кампания по блокированию для Китая доступа к новейшим технологиям может оказаться безуспешной, если правительство будет бездействовать в случаях обнаружения нарушения санкций».
Американские чиновники неоднократно объясняли, что они хотят снизить риски для национальной безопасности, а не отделиться от Китая. Вашингтон в последнее время отправил в Пекин нескольких высокопоставленных сотрудников Администрации: госсекретаря Энтони Блинкена и министра торговли Джину Раймондо, хотя поездки обоих не принесли особых результатов.
«Huawei проверяет американские красные линии,- говорит Лин Цунгнан, профессор Национального университета Тайваня.- Если США ничего не сделают, Huawei подумает, что бояться нечего. В таком случае и другие его поставщики начнут делать то, что сделала SMIC, и американские санкции полностью провалятся».