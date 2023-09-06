Новый смартфон Huawei вызвал панику в США

В Вашингтоне очень удивились новости о появлении очень продвинутого чипа, на котором работает новая модель смартфона китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co. Напомним, что именно с американских санкций и ограничений против Huawei несколько лет назад началась необъявленная технологическая война между США и КНР. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 5 сентября, что правительство США очень хочет узнать состав процессора в Mate 60 Pro.

Американцев интересует чип, разработанный IT-компанией Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), находящейся в черном списке США, который, судя по сообщениям в СМИ, всего лишь на несколько лет отстает от самых современных чипов.

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Джейк Салливан первым из высокопоставленных американских чиновников, пишет Bloomberg, отреагировал на тревожные для Вашингтона новости, которые вновь ставят под сомнение эффективность американских санкций. Близкое к панике состояние воцарилось в американской столице после неожиданного и тихого появления в продаже на прошлой неделе нового смартфона Huawei. Явно не случайно это было сделано в тот самый момент, когда в Пекине находилась с рабочим визитом министр торговли США Джина Раймондо.

Государственные СМИ в КНР приветствовали новый смартфон как очередной шаг в обеспечении полной независимости Поднебесной от Запада в целом и США в частности в полупроводниковой отрасли.

«Я воздержусь от комментариев о конкретном чипе, о котором все сейчас говорят, пока мы не получим больше информации и данных о нем,- сообщил вчера Салливан журналистам на брифинге в Белом доме.- В любом случае, он говорит нам, что Соединенные Штаты должны продолжить политику «малого двора и высокого забора», т.е. ограничений в сфере высоких технологий, в основе которых лежит тревога за национальную безопасность».

Huawei и SMIC находятся в американском санкционном списке, который закрывает для них доступ к самому современному оборудованию для производства чипов и современным технологиям из-за опасений, что они могут попасть к китайским военным. Mate 60 Pro, созданный на основе 7-нанометрового процессора Kirin 9000s, позволяет предположить, что Китай добился определенных успехов в деле обеспечения независимости в полупроводниковой отрасли. Ряд экспертов даже предположили, что новый смартфон Huawei, если китайцам удастся выпустить достаточное их количество, сумеет оказать серьезную конкуренцию новой модели iPhone. Об этом в частности говорит Эдисон Ли из Jefferies’, утверждающий, что Mate 60 Pro может снизить продажи новой модели iPhone на 38%.

Huawei выпустил новый смартфон без обычной в этом секторе пышной и громкой презентации. Тем не менее, новость о новом продукте китайского IT-гиганта мгновенно разлетелась по соцсетям.

«Все более очевидно, что все страны считают полупроводниковую отрасль стратегической,- объясняет Аджит Маноча из SEMI.- С учетом геополитической напряженности все страны сейчас пытаются стабилизировать и укрепить свое положение в этой отрасли. Меня нисколько не удивляет, что Китай уже давно над ними работает».

Некоторые эксперты предупреждают, что возглавляемая США глобальная кампания по блокированию для Китая доступа к новейшим технологиям может оказаться безуспешной, если правительство будет бездействовать в случаях обнаружения нарушения санкций».

Американские чиновники неоднократно объясняли, что они хотят снизить риски для национальной безопасности, а не отделиться от Китая. Вашингтон в последнее время отправил в Пекин нескольких высокопоставленных сотрудников Администрации: госсекретаря Энтони Блинкена и министра торговли Джину Раймондо, хотя поездки обоих не принесли особых результатов.

«Huawei проверяет американские красные линии,- говорит Лин Цунгнан, профессор Национального университета Тайваня.- Если США ничего не сделают, Huawei подумает, что бояться нечего. В таком случае и другие его поставщики начнут делать то, что сделала SMIC, и американские санкции полностью провалятся».