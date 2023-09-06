Жертва своих инвестиций

Украинский суд избрал меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в 510 млн гривен (14 млн долларов). Однако миллиардер отказался вносить залог, пообещал обжаловать судебное решение и отправился за решетку.

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Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности предъявили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По мнению правоохранителей, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 грн (14 млн долларов), выводя их за границу.

Главная интрига произошедшего состоит в том, что Игорь Коломойский фактически привел нынешнего президента Украины Владимира Зеленского к власти. До выборов 2019 года Зеленский трудился комиком на телеканале Коломойского, на котором высмеивал политических оппонентов олигарха и лично делал комплиментарные пародии на своего шефа.

Затем на телеканале «1+1» вышел фантастический сериал «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл роль честного и справедливого президента Украины Василия Голобородько, ездящего на работу на велосипеде. В итоге в народном сознании образы Зеленского и Голобородько слились воедино, а получившийся персонаж выгодно отличался от дискредитировавших себя политиков.

Во время президентской избирательной кампании Зеленский передвигался с охраной Коломойского и на его транспорте. Откуда взялись деньги на избирательную кампанию доподлинно не известно, но можно догадаться.

В то время Игорь Коломойский, как ему тогда казалось, был несправедливо обделен президентом Украины Петром Порошенко и жаждал мести. В 2015 году Порошенко уволил Коломойского с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, помешал установить силовой контроль над государственной компаний «Укрнафта» (Укрнефть), а затем национализировал «Приватбанк», ранее разворованный олигархом.

Однако большая часть собственности (заводы, «пароходы» и телеканалы) осталась в распоряжении Коломойского и самое главное — Порошенко не собирался отправлять его в тюрьму. А ведь только для спасения «Приватбанка» в 2016 году государству пришлось закрыть дыру в его балансе на 5,5 млрд долларов.

После победы Зеленского на президентских выборах Коломойский публично заявил, что он «кайфует от происходящего», тут же потребовал вернуть ему «Приватбанк» и снова попытался устанавливать контроль над «Укрнафтой». Однако представители МВФ прямо заявили, что если «Приватбанк» вернут Коломойскому, то Украине более не видать никаких кредитов.

В итоге Верховному совету Украины пришлось спешно принимать специальный закон (прозванный «антиколомойским»), запрещающий отмену национализации «Приватбанка». А в 2021 году Минюст США заявил, что украденные в «Приватбанке» деньги Коломойский отмывал, покупая американскую недвижимость.

В итоге Зеленский, который явно тяготился своими обязательствами перед Коломойским и имиджем «марионетки» олигарха», и одновременно хотел доказать Вашингтону, что успешно борется с коррупцией, отправил своего спонсора в тюрьму.

