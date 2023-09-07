Nasdaq: хорошие новости из сферы услуг – плохие новости

Нельзя сказать, что технологические акции в последние дни падают единым фронтом, но в целом сентябрь для них не задался – с начала месяца Nasdaq Composite еще ни разу не закрылся в плюс. Вчера он в третий раз подряд завершил день в «красной зоне», потеряв по итогам торгов 1,1%.

Основная причина проста – экономическая статистика и рост цен на нефть возвращают на рынок сомнения в том, что миссия ФРС по снижению инфляции выполнена. В подъем ставки на заседании в сентябре еще мало кто верит, но в ноябре-декабре он уже не кажется таким маловероятным, как еще сравнительно недавно.

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Как по данным CME FedWatch Tool, так и по расчетам Bloomberg, оценка срочным рынком шансов на последнее сейчас колеблется в районе «фифти-фифти». Для большинства акций – а особенно для чувствительных к ставкам бумаг технологических компаний – это при любых обстоятельствах было бы неприятным фоном.

Но рынок еще и опять начинает побаиваться, что ФРС все же ошибется со степенью ужесточения денежно-кредитной политики, отправив экономику в рецессию. И сильная статистика, вроде бы говорящая о том, что шансы на «мягкую посадку» растут, воспринимается им, как свидетельство того, что обнадеженный ею регулятор увлечется.

Так случилось и вчера. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM Non-Manufacturing PMI) неожиданно вырос в августе с 52,7 до 54,5. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение до 52,5, и ни один из них не ожидал цифры выше, чем 53,9.

Это была хорошая новость для экономики, две трети которой приходится на сферу услуг, и плохая – для рынка. В непроизводственном секторе появились новые заказы, но и компании, как выяснилось, стали платить дороже за ресурсы. Первое показывает ФРС, что можно не опасаться задирать ставки, а второе – что их стоит поднять.

Срочный рынок немедленно вновь повысил подразумеваемую вероятность подъема ставки на заседаниях ФРС в ноябре и декабре. При этом доходность чувствительных к политике регулятора 2-летних казначейских обязательств превысила 5%, подскочив до 5,027%.

У эталонных 10-летних U.S. Treasury она достигла 4,298%. За последние три сессии их доходность выросла на 21 б. п. – это ее самый большой трехдневный прирост за месяц.

Были и другие неприятные для американского рынка новости. Так, акции Apple упали на 3,6% после того, как Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Китай запретил чиновникам использовать для работы iPhone. Такое падение бумаг крупнейшей по капитализации компании мира не могло не оказать сильнейшего давления на основные фондовые индексы.

Да и цены на нефть, перешедшие было к коррекции после выхода во вторник на пик с середины ноября, развернулись и пошли на новые рекорды. Ближе к концу торгов WTI достигала $88,08, а Brent – $91,09, подстегивая опасения относительно инфляции и реакции на нее ФРС.

В итоге и индексы с меньшим весом технологических акций, чем у Nasdaq, закрыли день в минус. S&P 500 упал на 0,7%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,6%.

«ISM усилил все опасения, которые терзали акции в течение нескольких недель, – написал вчера основатель Vital Knowledge Адам Кризафулли. – Высокие доходности подрывают оценки акций, уверенный рост и неуступчивая инфляция продолжают давить на ФРС, а подъем экономики дает дополнительный импульс нефти».

