Амбассадорами спартакиады «Моспром» станут чемпионки мира сестры Аверины

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, члены сборной России Арина и Дина Аверины стали лицами пятой спартакиады для промышленников «Моспром», рассказал 8 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что сотрудники заводов уже прошли отборочные соревнования спартакиады, а вот для студентов профильных колледжей и вузов они в сентябре только начинаются. «Итоговые соревнования для всех состоятся в конце сентября. Поддерживать спортсменов во время финальных игр будут именитые спортсмены, среди которых многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины», – сообщил Владислав Овчинский.

Ожидается, что чемпионки выступят с гала-номером, а также проведут мастер-класс по растяжке.

Напомним, в этом году за победу с спартакиаде «Моспрома» борются в 12 дисциплинах: от хоккея и футбола до бильярда и киберспорта. Кстати, бильярд появился в календаре соревнований в прошлом году, по просьбам заводчан, и сегодня эта одна из самых популярных дисциплин в спартакиаде.

В прошлом году в разных дисциплинах соревновались более 95 промышленных предприятий и 10 вузов и колледжей, а финал спартакиады прошел в спорткомплексе «Лужники». В финале состязались более 1,2 тыс человек.

Первые состязания прошли в 2019 году, с тех пор в них приняли участие более 9,5 тыс человек. Прошлой весной спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия – 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников».