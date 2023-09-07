Американский разведчик заявил о начале завершающей фазы спецоперации на Украине

Потеря боевой сплоченности ВСУ на Харьковском направлении приведёт к их скорому краху.

Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

По его мнению, специальная военная операция на Украине вступила в завершающую фазу и уничтожение подготовленных Западом частей и новых мобилизованных приведёт к полному краху ВСУ,

«Я думаю, что крах уже близко, – подчеркнул он. – На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности. А уничтожение подготовленных Западом частей и новых мобилизованных украинских сил приведёт к тому, что контрнаступление Киева закончится».

Сразу после того, как нынешнему контрнаступлению будет положен конец, отметил Риттер, и все эти элитные подразделения погибнут, «мы увидим, как русские начнут оказывать давление и продвигаться вперёд».

Как ранее писал «Эксперт», ранее Риттер заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет ликвидирован своими же военными после провала украинского контрнаступления.