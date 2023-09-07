Банки тянут деньги из Минфина, Минфин не сдается

Аукционы по размещению ОФЗ 6 сентября провалились. Минфин собирался разместить выпуски ОФЗ-ПД серии 26241 (ставка 9,5 п.п.) с погашением 17 ноября 2032 года и ОФЗ-ИН (индексируемый номинал) серии 52005 со ставкой 2,5% и с погашением 11 мая 2033 года. Однако заявок по приемлемым для Минфина ценам участники аукционов не дали.
Похоже, сейчас кредитные организации, которые и являются покупателями на первичных аукционах, хотят доходность побольше — процент, близкий к ключевой ставке, которая сейчас составляет 12% и может быть в скором времени повышена до 13%, по намекам ЦБ.
По сути именно банки, которые являются основными покупателями ОФЗ, диктуют Минфину, какой уровень доходности необходимо установить. У ведомства же нет альтернатив — внешние рынки закрыты, а тут еще и дефицит бюджета бьет рекорды: в первом полугодии 2023 года он составил почти 2,6 трлн рублей, а по итогам 2023 года достигнет 2,9 трлн, или около 2% ВВП.
Аукционы признаны несостоявшимися не в первый раз: такое уже было в феврале текущего года.
Минфин же, несмотря на неудачный аукцион, сохраняет свои планы на 2023 год по размещению облигаций на внутреннем рынке.
«Программа <заимствований> по закону о бюджете на текущий год составляет 2,5 трлн рублей, и у Минфина есть право занять еще 1 трлн рублей в целях замещения использования средств ФНБ на покрытие дефицита. Мы неоднократно говорили, что будем исходить из программы 3,5 трлн рублей на этот год. Эти планы сохраняются, в этом смысле у нас ничего не поменяется», — заявлял в начале сентября директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов.