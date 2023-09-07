Банки тянут деньги из Минфина, Минфин не сдается

Аукционы по размещению ОФЗ 6 сентября провалились. Минфин собирался разместить выпуски ОФЗ-ПД серии 26241 (ставка 9,5 п.п.) с погашением 17 ноября 2032 года и ОФЗ-ИН (индексируемый номинал) серии 52005 со ставкой 2,5% и с погашением 11 мая 2033 года. Однако заявок по приемлемым для Минфина ценам участники аукционов не дали.

Похоже, сейчас кредитные организации, которые и являются покупателями на первичных аукционах, хотят доходность побольше — процент, близкий к ключевой ставке, которая сейчас составляет 12% и может быть в скором времени повышена до 13%, по намекам ЦБ.