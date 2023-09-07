British American Tobacco объявила о продаже активов в РФ и Белоруссии

Компания British American Tobacco (BAT) сообщила о принятых решениях по продаже бизнеса в России и Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба корпорации, покупателем активов станет консорциум, возглавляемый менеджментом BAT Russia. Предполагается, что сделка завершится в течение месяца, ее сумма не разглашается.

«BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством. Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды BAT Russia», — говорится в пресс-релизе.

После завершения сделки предприятия будут работать в рамках структуры под названием ITMS Group, уточняется в сообщении; сама BAT уйдет из России и Белоруссии и не будет получать прибыли от продаж на рынках двух стран.

В России у British American Tobacco работает фабрика «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге; в «БАТ Россия» также входит «Международные услуги по маркетингу табака», отмечает «Коммерсантъ». Компания, сообщившая о планах по передаче российских активов в марте прошлого года, выпускает сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo. Все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса, пишет издание.