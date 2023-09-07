Бывший премьер-министр Украины предрёк ВСУ катастрофические потери

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что киевский режим намеренно скрывает реальные потери ВСУ. По его мнению, делается это для того, чтобы избежать выплат пособий. Именно по этой причине многих убитых солдат приписывают к числу пропавших без вести.

«Пример потерь убитыми – 350 тыс., 450 тыс., в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена, – написал политик в своём Telegram-канале. – А что такое полмиллиона для Украины? Это население крупного областного центра».

При этом Азаров отметил, что до си пор около 700 тыс. участников боевых действий до сих пор не получили пособия, и с каждым месяцем таких людей становится на Украине всё больше, а значит, увеличивается социальная напряженность.

«Киевский режим вряд ли решит эту ситуацию в ближайшее время», – резюмировал бывший глава украинского правительства.

Как писал «Эксперт», ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что только за летний период с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7 600 военной техники. Кроме того, в августе ВС РФ высокоточными ударами поразили 34 командных пункта ВСУ, а также сбили 159 снарядов РСЗО HIMARS, более 1 тыс. дронов и 13 крылатых ракет.