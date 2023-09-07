Депутаты ищут отечественные автомобили

«Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили», сообщил 6 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Поскольку заседание совета Госдумы состоится только через 12 дней, нам еще не известно, какой будет окончательная формулировка депутатского решения. Однако депутат Александр Ющенко в разговоре с «Экспертом» предположил, что на этот раз речь пойдет не об иномарках отечественной отверточной сборки, как прежде, а о машинах, которые являются по-настоящему отечественными. С высокой локализацией и, вероятно, российским названием.

Напомним, что первая попытка пересадить чиновников на продукцию отечественного автопрома была предпринята 1 апреля 1997 года. Тогда президент Борис Ельцин подписал указ о том, чтобы продать с аукциона иномарки из государственных гаражей и заменить их отечественными машинами. Но сразу возникли проблемы.

Выяснилось, что из всех производителей отечественных легковушек устойчиво работает только ВАЗ, а «Москвич» и другие дышат на ладан. Но у ВАЗа не было проблем со сбытом продукции. С 1995-го уже два года производство постепенно подрастало за счет спроса со стороны обычных покупателей, и на огромную армию чиновников мощностей не хватало.

Мощности производства смог увеличить ГАЗ. Но новая «Волга» стоила, как выяснилось, подороже, чем проданная с аукциона слегка подержанная иномарка. Выявилась и еще одна неожиданная проблема, оказавшаяся ключевой. В вопросах ремонта, а они для "Волги" были весьма насущны, по разным причинам уже нельзя было опереться на существовавшую в советское время сеть автобаз, где когда-то, конечно, с этой машиной были прекрасно знакомы. И вот машины ломались, а в ремонт их сдавать было почти что и некуда.

В 1999 году Борис Ельцин отменил этот свой указ. А президент АО ГАЗ, бывший министр автопрома Николай Пугин тогда говорил, что это решение принесло заводу не прибыль, а головную боль.

В конце девяностых — начале нулевых уже мэр Москвы Юрий Лужков задумал реанимировать завод «Москвич», пересадив на его продукцию городских чиновников. Так появились две машины с удлиненной базой.

«Князь Владимир» — чуть поскромнее, и «Иван Грозный» (он же «Иван Калита») — представительского класса. Но производство не заладилось. За несколько лет выпустили чуть больше тысячи машин. Они были ненадежными. Сам Лужков время от времени ездил на скромном «Князе Владимире», но через три года эти поездки закончились.

На чем ездят сейчас

В 2008 году правительство ввело повышенные пошлины на импорт иномарок. С тех пор чиновники стали пересаживаться на автомобили российской сборки. А в 2010 году Владимир Путин (тогда — в роли председателя правительства) поручил закупать для государственных нужд только автомобильную технику, сборка которой локализована на территории РФ и Единого экономического пространства.

«В принципе российский автопром может предложить достойные машины для езды официальных лиц. Например, модельный ряд "АвтоВАЗа" включает два седана: Lada Granta и Lada Vesta, и на них вполне можно кататься по улицам Москвы», — сказал «Эксперту» промышленный аналитик и экономист Ленид Хазанов.

По мнению специалиста, и вновь открывшийся завод «Москвич» предлагает неплохой кроссовер «Москвич 3».

На этих машинах можно ездить по асфальтовым трассам регионов.

Если же речь идет о проселочных дорогах, то вполне подойдут внедорожники, выпускаемые «АвтоВАЗом» или УАЗом.

«В условиях ухода из России иностранных производителей модели, предлагаемые отечественными игроками, являются рациональной альтернативой, даже если они не блещут особыми изысками», — полагает Леонид Хазанов.

Кроме того, уже не первый год ведутся разговоры о том, что группа ГАЗ может возобновить производство легковых машин «Волга». И на этот раз под разговорами появилась почва: в июне глава Минпромторга Денис Мантуров сказал РИА Новости, что это может произойти уже в 2024 году. Как стало известно «Эксперту», конвейер по производству легковых машин и цех кузовных деталей не разрушены, их можно отладить и запустить в течение примерно 9 месяцев.

А в дилерском центре «Автодом» «Эксперту» сообщили, что компания достаточно успешно продает отечественные седаны Aurus Senat трех модификаций и внедорожник Aurus Komendant. Правда, эти машины для депутатов, наверное, все-таки дороговаты. Самый дешевый седан стоит 39 млн рублей. Зато покупатели говорят, что машина неубиваемая, кроме планового ТО никаких ремонтов не требует. На машине этой марки ездит президент России.

Что считать российским

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, прежде, чем пересаживать чиновников на отечественные машины, нужно определиться — а какие машины считать отечественными? Сделать это должны не депутаты, а специалисты из Минпромторга.

«Строго говоря, сейчас у нас есть только две российские легковые машины — это Lada Granta и Lada Vesta. Оба автомобиля — небольшие по размеру. Особенно Lada Granta — она относится к классу "В", Lada Vesta чуть побольше — "В+ ". Эти машины уже активно закупают местные власти. Иных отечественных автомобилей у нас просто нет», — говорит специалист.

По словам Игоря Моржаретто, раньше отечественными считались все автомобили, собранные в России с высокой долей локализации.

«Соответственно Skoda, Kia, BMW — на которых ездят депутаты — все считались российскими. Что мы сейчас будем считать российскими — не понятно. Есть политические заявления, но Минпромторг молчит», — говорит эксперт.

«Если честно, то с одной стороны — есть "Москвич ". Красивое российское название. Но он сегодня на 100% состоит из импортных комплектующих. У него, по данным Минпромторга, официальный уровень локализации — ноль. — констатирует Игорь Можаретто. — А с другой стороны есть автомобили Haval, которые производят под Тулой уже несколько лет. Китайская марка, но в России создано уже и собственное моторное производство, и штамповка, и производится сварка. И поэтому логичнее считать Haval, а не "Москвич " российской маркой».

Кроме того, автоэксперт обратил внимание на то, что пересадить чиновников на Lada Vesta проблематично из-за того, что этих машин выпускается пока еще слишком мало.

Помогут ли депутаты рынку?

«Сделка с иностранными производителями по схеме: таможенные льготы взамен на локализацию, в России действует уже давно. Это позволило, в частности, оптимизировать и расходы на государственный служебный транспорт», — напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — После начала конфликта значительная часть западных и прозападных производителей, за исключением Южной Кореи, ушла с нашего рынка. Это, конечно, ударило по автопрому. Потому что даже АвтоВАЗ был в последнее время в коллаборации с Renault».

«За последние полтора года освободившуюся в автопроме нишу занял Китай, — продолжает Дмитрий Абзалов. — Китайские автомобили уже освоили 63-65% авторынка. — Но локализация на всех производствах китайских автомобилей очень разная. Есть заводы, которые работают давно — там она очень высока. А есть "Москвич" — это китайский автомобиль, который идет совсем без локализации. И остается вопрос, какую машину считать отечественной? Это — если говорить об автопроме среднего класса. Есть еще автопром премиального класса. Например — "Аурус ". Я очень боюсь, что депутаты хотят пересесть совсем не на "Москвичи ". Но тогда это будет дорогим для страны удовольствием».

Кроме того, аналитик уверен, что главное в автопарке — не патриотизм, а наличие недорогого и широко разветвленного сервисного обслуживания. И китайцы сеть сервисов под свои машины развивают стремительно. Автосервисов, ориентированных на Lada Vesta, как ни странно, — уже меньше. А сервисы, ориентированные на «Аурус», и вовсе есть только у дилеров, продающих эту машину.

По мнению Дмитрия Абзалова, нужно сначала развернуть полноценные сервисные сети, а затем уже пересаживать чиновников на те автомобили, которые смогут полноценно обслуживаться этими сетями.

Ездить можно и на самокате

Как сказал «Эксперту» Александр Ющенко, никаких особых требований к депутатскому автомобилю не существует.

«Требование только одно — чтобы автомобиль ездил, а если сломался — его можно было бы быстро починить. Мы с удовольствием пересядем на отечественные автомобили. Мы все за то, чтобы пересесть на отечественный автомобиль. Главное, чтобы он был, — говорит депутат. — У нас всех есть вопрос: зачем уничтожили в России производство легковых автомобилей? Вот сейчас возрождают "Москвич". Но завод весь уже застроен апартаментами. Где там машины делать? Ясно, что это не производство. "АвтоВАЗ" был продан иностранному концерну. Там 80% комплектующих были иностранные. Теперь новое руководство завода, честно говоря, не знает, как спасти ситуацию. Мы каким-то чудом сохранили производство грузовиков и автобусов, но самостоятельного легкового автомобилестроения у нас не осталось. Только та или иная степень локализации».

По словам депутата, чтобы не только чиновники, но и обычные граждане могли покупать отечественные легковушки по доступной цене, необходимо от политических заявлений переходить к программе возрождения легкового автопрома. Как сейчас пытаются возродить авиацию или кораблестроение.

«Политические заявления должны быть подкреплены делами. И если Вячеслав Володин заявил, то у меня есть очень большая уверенность, что Госдума и правительство повернутся лицом к отечественному автопрому. Потому что Володин просто так не заявляет. Значит ждем новых шагов. Двумя руками "за". Будем ждать отечественных машин», — сказал «Эксперту» Александр Ющенко.

По словам депутата, для восстановления автопрома нужно устойчивое финансирование, максимальное использование научного потенциала.

«А пока я совершенно спокойно езжу и на метро, и на самокате. Кстати, самокат тоже — иностранный», — подметил Александр Ющенко.