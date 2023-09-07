JPMorgan: дедолларизация пойдет другим путем

Самая большая угроза для Америки от дедолларизации, уверены в банке JPMorgan, это не столько появление валюты конкурента, сколько потеря Вашингтоном главного оружия, при помощи которого он боролся в прошлом с экономическими и финансовыми кризисами. Доллар помогал западным центральным банкам использовать во время кризисов монетарные и фискальные меры, а по мере ослабления лидирующих позиций доллара эффективность этих мер будет снижаться.

Главную опасность дедолларизации для Соединенных Штатов раскрыла в аналитической записке группа экономистов одного из крупнейших американских банков во главе с Марко Колановичем. Авторы анализа считают, что в процессе дедолларизации едва ли развивающиеся страны неожиданно прекратят пользоваться долларом и заменят его какой-нибудь другой валютой. Основной риск потери долларом доминирования связан с инфляцией и долговыми обязательствами западных экономик.

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«Импортируемая (на Запад) через торговлю с Востоком и Югом дефляция, аутсорсинг наименее прибыльных сегментов экономики, перевод торговых профицитов в американские активы и внутренняя энергетическая зависимость («сланцевая» революция в США) исторически были ключевыми компонентами господства американского доллара в глобальной финансовой системе,- говорится в аналитической записке JPMorgan.- Импортируемая дефляция и спрос на долг позволяли западным центробанкам успешно проходить все последние экономические кризисы при помощи комбинации монетарных и фискальных мер».

Однако в будущем по мере того, как мировые экономики будут отделяться друг от друга или вступать в прямые конфликты на фоне роста цен на энергию, эти меры будут терять эффективность. Потенциально это приведет к росту инфляции и раскручиванию долговой спирали для Запада, предупреждают авторы исследования.

Наделавшее недавно много шума понижение рейтинговым агентством Fitch кредитного рейтинга Соединенных Штатов с ААА до АА напоминает о существовании описанного выше сценария.

«Этот риск увеличивается экологическим «арбитражем», при котором «углеродные» отрасли экономики и, в первую очередь, производство, передаются на Восток,- говорится в анализе JPMorgan,- что делает Запад уязвимым в отношении экономики и перед инфляционными потрясениями».

Неспособность Запада в прошлом году добыть достаточно газа, произвести достаточно дешевого продовольствия и боеприпасов и техники для Украины, по мнению авторов исследования, подтверждают их выводы.

Несмотря на фактические утверждения западных СМИ после саммита БРИКС чуть ли не о провале дедолларизации в другом исследовании аналитики и экономисты JPMorgan пишут, что дедолларизация уже набрала ход и, возможно, стала необратимой. В качестве подтверждения этих слов они приводят нефтяные рынки, на которых продажа нефти все чаще осуществляется не за доллары, а за другие валюты и, в первую очередь, за юани.

Экономисты JPMorgan прогнозируют развитие так называемой «маргинальной дедолларизации», но считают, что проходить она будет медленно, потому что доллар очень широко используется в громадной глобальной финансовой экосистеме.

«Более вероятна частичная дедолларизация, при которой юань возьмет часть функций среди неприсоединившихся стран и торговых партнеров Китая, которые сейчас выполняет доллар,- пишут авторы аналитической записки.- Особенно вероятен такой сценарий на фоне стратегической конкуренции».