Fix Price зафиксировала огромную прибыль

Ритейлер Fix Price, работающий в самом дешевом ценовом сегменте, опубликовал сегодня довольно противоречивые результаты за первое полугодие.

Согласно сообщению эмитента, чистая прибыль увеличилась на огромные 286,0% до 19,6 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 14,5% за первое полугодие текущего года по сравнению с 3,9% в первом полугодии 2022 года.

Но при этом остальные показатели выглядят довольно слабыми. Так, выручка выросла в годовом выражении всего на 3,0% до 135,7 млрд руб., в том числе розничная выручка — на 2,9% до 120,1 млрд руб.

Скорректированная EBITDA по МСФО составила 24,1 млрд руб, снизившись на 7,3%.

На 6,6% сократился один из основных показателей для торговых сетей: LFL. Like for like — это соотношение выручки магазинов розничной сети за текущий и прошлый отчетный период без учета изменения числа точек продаж.

Во втором квартале LFL упал в годовом выражении на 9,6%, а средний чек вырос всего на 1,8%.

Таким образом, сохранить положительными темпы роста выручки позволило лишь активное открытие новых магазинов. Так, за полугодие сеть приросла на 376 новых магазина. Всего же за год компания планирует увеличить сеть на 750 магазинов.

При такой слабой динамике выручки резкий рост чистой прибыли в первом полугодии 2023 года аналитик «Финама» Сергей Кауфман объясняет «разовыми факторами, занизившими прибыль в прошлом году».

Сама компания позитивно оценивает результаты полугодия. «Несмотря на то, что сдержанные потребительские настроения и эффект высокой базы прошлого года повлияли на динамику выручки и сопоставимых продаж за второй квартал, наши фундаментальные показатели остаются сильными. Показатели рентабельности и возврата на инвестиции наших магазинов являются одними из самых высоких в отрасли», — говорится в сообщении Fix Price.

Аналитики же БКС считают, что результаты компании была ожидаемо слабыми, хотя во втором квартале ожидалось и улучшение трендов по выручке.

Кауфман согласен с этим мнением, отмечая, что «отчетность негативна для ГДР Fix Price. Темпы роста выручки остаётся крайне низкими, хотя с третьего квартала тенденция может улучшиться на фоне роста инфляции».

Рынок также согласен с мнением аналитиков, поэтому депозитарные расписки ритейлера сегодня ближе к закрытию торгов падали на 4,5%, замыкая тройку аутсайдеров дня.

Но в результате сегодняшнего снижение котировки уперлись с нижнюю границу восходящего канала от мая текущего года. Поэтому не исключено, что спекулянты попытаются откупить просадку.

Среднесрочным же инвесторам Кауфман рекомендует бумагу «держать».