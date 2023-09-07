Рынок испугался и рухнул

С открытия торгов в четверг инвесторы попытались откупить вчерашнюю продажу, наиболее активно подбирая акции черных металлургов, которые последние дни выглядели намного хуже рынка. Какое-то время Индекс Мосбиржи даже рос.

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Но в обед начались масштабные распродажи по всему сектору бумаг без появления на то каких-либо новостных причин.

По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 2,35% капитализации. Последний раз более сильная просадка этого индикатора наблюдалась 15 февраля.

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Среди всего перечня торгуемых на Московской бирже ликвидных бумаг, ростом закрылись лишь две акции.

Еще хуже дела на рынке облигаций: Индекс Мосбиржи гособлигаций обвалился сегодня на огромные для него 1%. Более сильно Индекс снижался за один день последний раз в сентябре прошлого года.

«На наш взгляд, основным поводом для снижения индекса стали ожидания существенного повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 15 сентября», - считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее данным, рынок не исключает повышения ключевой ставки до 13-15% годовых в следующую пятницу. «А эти факторы могут притормозить хрупкий экономический рост в России и нивелировать успешные результаты 2-го квартала 2023 года, когда российская экономика выросла на 4,9% в годовом выражении. Соответственно, на финансовых результатах компаний, особенно работающих на внутреннем рынке, резкое повышение ключевой ставки может сказаться достаточно негативно», - полагает она.

Объяснение выглядит вполне логичным, учитывая, что инфляция в России с 29 августа по 4 сентября составила 0,11% против 0,03% с 22 по 28 августа. Как известно, Банк России ставит своей основной целью борьбу с ростом цен, поэтому повышение инфляции является еще одним стимулом для регулятора в пользу повышения ставки.

К этому стоит добавить, что рубль продолжает падать, полностью игнорируя и рост нефти, и словесные интервенции в его поддержку со стороны высокопоставленных чиновников. На рынке зреет мнение, что монетарные власти потеряли контроль над курсом рубля. А также, что его снижение за последние месяцы еще не полностью учтено в ценах продукции.

Но почему обвал произошел сегодня, ведь ожидания роста ставки присутствуют среди трейдеров последние недели, и даже данные по недельной инфляции вышли еще накануне?

Многие аналитики уже давно говорят, что рынок акций выглядит перекупленным, и его безоткатный рост с начала года связан с доминированием частных инвесторов, которые просто игнорируют неписаные правила рынка. Сегодня же кто-то из крупных игроков решил начать продажу, и к нему быстро присоединилась масса инвесторов, поскольку такое развитие событий назревало.

О том, что сегодняшнее падение рынка акций имело несколько панический характер, говорит тот факт, что на 1,1% подешевели акции Мосбиржи, которые должны выиграть от повышения ставки (биржа увеличит доходы от размещения свободных средств на денежном рынке).

На 2,2% просели привилегированные акции «Сургутнефтегаза», считающиеся одной из лучших защит от девальвации рубля (последняя повышает рублевую стоимость объемистой валютной «кубышки» эмитента).

Из высоколиквидных акций наибольшие потери в 4,2% понесли акции ВТБ. Эту бумагу ранее некоторые аналитики рекомендовали покупать, ожидая, что она продолжит сокращать отставание от рынка.

Несмотря на сегодняшнее падение, формально Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в восходящем тренде от середины февраля текущего года. Но сейчас индикатор тестирует нижнюю границу этого тренда, и ее пробой может усилить распродажи.

При этом стоит отметить, что внешний фон для рублевых активов остается позитивным. Промышленные и драгоценные металлы на мировых биржах торгуются разнонаправленно и без особых изменений. Нефть к закрытию основных торгов на Мосбирже снижалась на треть процента, но оставалась дороже $90 за баррель.

Повышение ключевой ставки всегда позитивно для рубля, поскольку повышает доходность вложений в российскую валюту. Но сегодня последняя обесценилась к доллару на 0,1%. Последняя сделка прошла по котировке 98,2475 руб. за доллар.

Среди позитивных для рубля факторов можно отметить снижение темпов его обесценивания в последние два дня и даже имевшиеся в течение торгов попытки укрепления.