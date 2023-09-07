ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в ЕС компоненты для авиации ВСУ

ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолётам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ.

Как передаёт РИА Новости, со ссылкой Центр общественных связей спецслужбы, организованная преступная группа специализировалась на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники.

Установлено, что контрабандисты покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолётов и вертолётов, после чего продавали их иностранным заказчикам, в том числе для нужд ВСУ. Сотрудники ФСБ изъяли у злоумышленников более 100 изделий для боевой авиации, 117 тыс. долл. и 59 тыс. евро.

Также отмечается, что российские спецслужбы получили документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолётам и вертолётам.

Все члены этого преступного объединения задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о контрабанде иной военной техники, совершённой организованной группой.

