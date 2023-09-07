Trafigura: цены на газ в Европе будет определять новый фактор

Подземные хранилища газа (ПХГ), считают аналитики главного мирового топливного трейдера Trafigura Group, являются сейчас главным ценовым индикатором на газовом рынке Европы и всей планеты.

«Объем газа в хранилищах в конце зимы определит, сколько сжиженного газа купит Европа летом,- цитирует Bloomberg главного аналитика Trafigura по газу Ричарда Холтума, который рассказал о ценообразовании «голубого топлива» на проходящей в Сингапуре международной конференции Gastech.- Этот показатель и установит цену на газ на глобальном рынке».

Статья по теме: Цены на газ скачут с неумеренной амплитудой

Европейцы на собственном опыте убедились о важности ПХГ в прошлом году. Полные хранилища помогли им более-менее спокойно пережить прошлую зиму. Следует, правда, заметить, что, кроме полных ПХГ, этому поспособствовали и еще ряд факторов и, в первую очередь, теплая зима.

В этом году в Старом Свете наполнили подземные хранилища почти под завязку (уже на 93%) заранее, к концу лета, т.е. задолго до начала отопительного сезона. Удача опять улыбнулась европейцам. В отличие от прошлого года цены на газ этим летом были значительно ниже, чем в прошлом году. Да и конкуренция на глобальном рынке за СПГ с Азией пока тоже не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось в 2022 году.

В общем, ситуация, по крайней мере, пока явно благоприятствует Европе. Однако прошлогодний опыт показал всем и то, насколько волатилен газовый рынок и как быстро на нем все может меняться. Поэтому эксперты не устают напоминать, что ни в коем случае нельзя расслабляться и что сильные холода могут довольно быстро опустошить наполненные под завязку ПХГ. Готовности подземных хранилищ к предстоящей зиме уже к концу лета в этом году способствовало еще и то обстоятельство, что в весну континент вошел с наполовину полными после теплой зимы ПХГ. Если же газ в хранилищах закончится еще до прихода весны, что вполне возможно при холодной зиме, то конкуренция с азиатскими покупателями за сжиженный газ вспыхнет с новой силой, что, конечно же, моментально самым неблагоприятным образом отразится на ценах.

Газовые рынки не только волатильны, но и несмотря на всю кажущуюся простоту очень сложны и требуют анализа множества показателей и индикаторов. Так, кроме столбиков термометров и показателей датчиков наполнения подземных хранилищ, необходимо внимательно следить за ситуацией с поставками газа. Это тоже, кстати, уже хорошо известно после 24 февраля 2022 года, когда после начала СВО на Украине Европа резко сократила закупки российского газа, в результате чего цены на него начали бить один рекорд за другим. Речь идет о внеплановых профилактиках, забастовках (ситуация в Австралии) и прочих ЧП, которые могут резко снизить поставки «голубого топлива» на глобальный рынок и привести к резкому росту цен.

«И европейская газовая система, и глобальный рынок СПГ потеряли гибкость,- говорит Холтум.- Когда же теряется гибкость, появляется очень сильная уязвимость перед скачками цен».