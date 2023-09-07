Индекс ВЭБ.РФ: города Дальнего Востока показали хорошие результаты по жилищным условиям, экологии и транспорту

Накануне VIII Восточного экономического форума команда Индекса ВЭБ.РФ обнародовала данные по городам Дальнего Востока — они показывают хорошие результаты по оценке жилищных условий, работы муниципального транспорта и экологии.

«У ряда городов Дальневосточного федерального округа, например, Находки, Биробиджана и Читы, показатели оценки качества жилищных условий на уровне общероссийских, а в Уссурийске — превышают медианное значение. В ходе исследований в рамках Индекса и в рамках обновления системы мы также отмечаем сильные позиции дальневосточных городов в таких компонентах, как “Экология” (в лидерах — Магадан и Петропавловск–Камчатский, высокий уровень вовлечённости в общественные инициативы — в Комсомольске–на–Амуре) и “Мобильность”, где хорошие показатели продемонстрировали Южно–Сахалинск и Улан–Удэ», — сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. База Индекса позволяет оценить влияние на качество жизни как отдельных проектов, так и масштабных программ. Данные открыты и могут быть использованы разными категориями пользователей: властью, бизнесом и обычными горожанами, добавил Самохин.

В исследовании «Мобильность» команда Индекса ВЭБ.РФ отмечает большой потенциал увеличения доли использования общественного транспорта за счёт обновления парка и, как следствие, уменьшения интервалов движения, оптимизации маршрутов и их приоритизации в трафике. Такие проекты уже активно реализуются в рамках правительственных программ при участии ВЭБ.РФ. Так, при поддержке института развития были поставлены 124 современных автобуса в Улан–Удэ, что способствовало увеличению в городе количества автобусов экологического класса Евро–5 на 131% (до 104 единиц).

Лучшую динамику позитивных перемен (сокращение интервалов движения и продолжительности стандартной поездки) показали города, где активно идут транспортные реформы как в рамках масштабных правительственных программ обновления транспорта, так и с использованием механизмов концессий, — Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов–на–Дону, Саратов и Ярославль. В среднем жители этих городов стали на 20% быстрее добираться от дома до работы и обратно. Результаты исследования Индекса показывают, что в ряде городов, где уже прошла или ведётся модернизация общественного транспорта, в частности в Краснодаре, Красноярске, Перми, Таганроге, Твери и Туле, время ожидания общественного транспорта на остановке теперь составляет менее 15 мин. Быстрее всего — за 15–22 мин — по маршруту дом—работа добираются жители небольших городов: Абакана, Димитровграда, Перми, Салехарда, Улан–Удэ, Ухты и Южно–Сахалинска.

Индекс ВЭБ.РФ — информационно–аналитическая система, которая более чем по 350 показателям оценивает качество жизни в 200 крупнейших городах. Для анализа используются статистические и транзакционные показатели, а также результаты социологических опросов. «Мобильность» в городах оценивалась, в том числе по таким показателям, как продолжительность стандартной поездки, время ожидания на остановке, интервал движения и уровень удовлетворённости горожан работой общественного транспорта (соцопрос 52 тыс. чел. в городах провёл «Ромир»).