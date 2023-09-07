Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне проведения спецоперации

ВСУ продолжают нести большие потери в зоне проведения российской специальной венной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, которые официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге 7 сентября, только на Донецком направлении за последние сутки противник потерял более 320 боевиков, 12 автомобилей, 2 БМП, 2 самоходные артиллерийские установки («Krab» польского производства и «Гвоздика»), 2 гаубицы Д-30, орудие Д-20 и танк.

При этом на данном направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили сразу 9 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик (ДНР).

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержки армейской авиацией и артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). В районе населённого пункта Новомайорское (ДНР) отражена атака ВСУ, а также пресечена деятельность 2-х ДРГ. Уничтожено до 180 боевиков, 5 автомобилей, 3 гаубицы (2 Д-30 и орудие «Гиацинт-Б»), 2 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено 14 атак ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Уничтожено до 110 боевиков,4 четыре БМП, 3 автомобиля, 3 гаубицы (FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30), 2 танка, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА и блокированию их каналов управления и навигации «Буковель-AD».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). Потери ВСУ составили до 60 боевиков, 3 пика и 2 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено 4 атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка (Харьковская область). Уничтожено до 55 боевиков, 3 артиллерийские системы (3 М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»), а также 2 автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 25 боевиков,2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США. На острове Переяславский (Херсонская область) уничтожены 3 ДРГ из состава 126-й бригады территориальной обороны Украины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах. В районе населённого пункта Любимовка (Запорожская область) уничтожена пусковая установка ЗРК С-300.В районах населённых пунктов Красное и Новомихайловка (ДНР) уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу «JDAM», а также уничтожили 41 БПЛА в районах населённых пунктов Белогоровка, Меловатка (ЛНР), Спорное, Водяное (ДНР), Мирное (Запорожская область) и Голая Пристань (Херсонская область).

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 467 самолётов, 248 вертолётов, 6 467 БПЛА, 436 ЗРК, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин РСЗО, 6 274 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 12776 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 6 сентября Конашенков сообщил, что ВСК РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект был поражён, цель удара достигнута.