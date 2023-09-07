Мордовия запускает производство беспилотников

Компания «АО Беспилотные технологии» открыла производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Мордовии. Первая партия в количестве 100 штук уже готовится к выпуску. Это семидюймовые дроны, способные поднять и пронести груз весом до 3 кг на расстояние до 6 км. Большинство из них отправится в зону СВО; также возможно их использование для нужд сельского и лесного хозяйства, МЧС и МВД.

Статья по теме: Беспилотный взлет технологий

Помимо цеха будут созданы специальный полигон для тестирования продукции и учебный центр для операторов БПЛА, где будут готовить специалистов по управлению FPV-дронами, а также крылатыми беспилотниками. Также здесь, на мордовском производстве, будут изготавливаться средства радиоэлектронной борьбы.

По словам директора по развитию «АО Беспилотные технологии» Никиты Ланшакова, «в ближайшие месяцы планируется расширение линейки на 9- и 10-дюймовые дроны. Соответственно, это уже большая грузоподъемность, это другие задачи».

Статья по теме: Российские беспилотники: летим к триллиону

Предприятие должно выйти на мощность производства 5 000 беспилотников в месяц.